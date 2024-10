Kaja Schuster bronasta na mladinskem svetovnem prvenstvu

Kaja Schuster je v izločilnih dvobojih mladinskega svetovnega prvenstva v judu v Tadžikistanu najprej premagala Ukrajinko Videneievo in nato še Američanko Nguyenovo. S končnim prijemom je v četrtfinalu slavila proti tekmovalki z Madagaskarja.

V polfinalu kategorije do 70 kilogramov se je pomerila s Švicarko Fohouo. Kaja se je enkrat že pomerila z njo in takrat jo je premagala, danes je bilo žal drugače, dvoboj je v prvi minuti boja za zlato točko dobila Švicarka. Kaja se je tako uvrstila v boj za bronasto kolajno, kjer se je pomerila s Kitajko Yuan. V prve pol minute dvoboja je Kaja povedla z metom za wazari in delo nadaljevala v parterju s končnim prijemom, kjer je po desetih sekundah zmagala dvoboj še z drugim wazarijem.

Na svetovnem mladinskem prvenstvu v Dušanbeju sta nastopila še Nika Koren v kategoriji do 70 kilogramov in Oleksii Boldyriev v kategoriji do 90 kilogramov. Oba sta tekmovanje zaključila v izločilnih dvobojih, kjer sta si si priborila eno zmago in en poraz.