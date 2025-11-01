Svetli način
Borilni športi

Kaja Schuster do brona na EP do 23 let v Kišinjovu

Kišinjov, 01. 11. 2025 16.37 | Posodobljeno pred 12 dnevi

STA
Kaja Schuster je na evropskem prvenstvu do 23 let v moldavskem Kišinjovu osvojila bronasto kolajno v kategoriji do 70 kg. To si je zagotovila v repešažu, v finalu katerega je ugnala Ukrajinko Ano Olinik-Korniko.

Kaja Schuster
Kaja Schuster FOTO: Judo zveza Slovenije

Kaja Schuster je bila v prvem krogu prosta, v drugem pa je po minuti in pol z iponom ugnala Turkinjo Hatice Vandemir. V svoji drugi borbi pa je morala priznati premoč Madžarki Rebeki Soczo. Slednja je po dveh vazarijih slavila po 53 sekundah boja.

Schuster je morala nato v iskanju kolajne v repešaž. V prvem obračunu je po dveh vazarijih po 3:13 minute premagala Hrvatico Jano Cvjetko, nato pa si je bron zagotovila s tesno zmago proti Ukrajinki Ani Olinik-Korniko. Proti Ukrajinki je zadoščal juko po štirih minutah borbe.

Zlato je na koncu osvojila Švedinja Ingrid Nilsson, ki je v finalu ugnala Ukrajinko Olho Cimko.

Enaindvajsetletna Schuster je osvojila četrto kolajno na velikih tekmovanjih v mlajših kategorijah, prvič med mlajšimi članicami do 23 let. Sicer ima dve bronasti kolajni z mladinskih SP (2023, 2024), septembra 2023 pa je bila v Haagu mladinska evropska prvakinja.

Na EP do 23 let so nastopili še štirje slovenski predstavniki. Jevgenija Gajić je v kategoriji do 57 kg izgubila v polfinalu repešaža in si zagotovila sedmo mesto, v isti kategoriji je Ana Škrabl izpadla po drugi borbi.

V moški konkurenci sta Gašper Kokalj (do 66 kg) in Gal Bertalanič Žižek (do 100 kg) izpadla po prvih borbah.

JUDO Kaja Schuster EP
