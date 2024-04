Kaja Schuster in David Štarkel v Dubrovniku na najvišjo stopničko

Slovenski judoisti so se pretekli konec tedna merili na evropskem pokalu v Dubrovniku, kjer so se odrezali odlično. V konkurenci 350 tekmovalcev iz 28 držav so z dvema zlatima in tremi srebrnimi medaljami zasedli skupno tretje mesto. Na najvišjo stopničko sta se zavihtela David Štarkel v kategoriji do 60 kilogramov in Kaja Schuster v kategoriji do 70 kilogramov, njun uspeh pa so z drugimi mesti dopolnili Maša Slavinec, Nika Tomc in Nace Herkovič.