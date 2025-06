Kaja Schuster po dobrem nastopu prezgodaj z blazine

Težji izziv na tatamijih je bila Japonka Shiho Tanaka, lani bronasta na SP v Abu Dabiju. Slednja je Ljubljančanko premagala septembra lani v tekmi za bron na veliki nagradi v Zagrebu, tokrat pa je trener Luka Kuralt taktično izjemno pripravil tekmovalko.

Z izjemno prvega napada, ko je Japonka iskala vzvod v parterju, je Kaja Schuster obvladovala dvoboj ter aktivno z napadi prehitevala tekmico, ki resne akcije ni več izvedla. Do končnice sta obe prejeli po dve kazni, Slovenka pa 20 sekund pred koncem zaradi vzvoda stoje oz. nevarne borbe še tretjo.

"Moja taktika je bila, da jo prehitevam, da ne bi imela nadzora, in to mi je uspevalo. Ničesar v svoji borbi ne bi spremenila. Pot je bila prava, samo tretjo kazen sem prejela prezgodaj. Rezultatsko sicer ne, a z nastopom sem zadovoljna, saj sem dokazala, da se enakovredno lahko borim tudi z najboljšimi," je po tekmi povedala slovenska reprezentantka.

Športno je priznala lastno napako. "Bila sem na polno v borbi, vlekla na polno, vstopala s celim telesom. Pri tem nisem imela dovolj kontrole, držala sem tekmico prenizko in vstopila s celim telesom, kar se je izkazalo za prepovedan prijem."

Tudi prvi dve kazni, uradno za lažne napade, je dobila upravičeno. "Ko grem z vso silo v napad, tekmico običajno premaknem, Shiho pa je bila tako močna, da je nisem. Dobila sem kazni, a se s tem nisem obremenjevala, seveda pa vedno upaš, da kazni ne bo. Dala sem vse od sebe in bolje je prejeti kazen, kot da ne pokažeš vsega," je še dejala 21-letna novinka na SP.

A dvoboj je ocenila za dober: "Japonka je spet dokazala, da je ena boljših v tej kategoriji. Moj pristop do borbe z njo pa je bil precej boljši kot nazadnje. Uspelo mi je, da sem se držala načrta in ji preprečila dominacijo. Morala sem veliko napadati in kazni se zgodijo. Porazi, ko si na blazini boljši, so seveda dodatno boleči."

"Seveda pa bom morala delati tudi jaz na potrpežljivosti in pameti v borbi, ki ju prinesejo izkušnje. Upam, da bom z Andrejo Leški in Kajo Kajzer ta proces lahko malo pohitrila," je o načrtih za nadaljevanje sezone še dejala edina Slovenka danes na SP.

"Japonka niti približno ni bila boljša. Vedeli smo, kje je nevarna in kaj ji ne ustreza. Poskušala je z levimi 'drop' tehnikami in jih dobro izvajala, na koncu pa malo premalo koncentracije in napaka. Japonka pa se je taktično borila v gardu, Kaja je iskala met in pri tem naredila napako," pa je dodal Kuralt, ki si je želel za katero od svojih tekmovalk preboj med osem najboljših, a vseeno našel vrsto pozitivnih stvari v nastopih.

V sredo bo slovenske nastope v metropoli ob Donavi sklenila Metka Lobnik v kategoriji do 78 kg.