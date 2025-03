Judoistki Kaja Kajzer in Kaja Schuster do zlata in brona v Linzu

Slovenske judoistke pridno zbirajo medalje na veliki nagradi v Linzu. Po Niki Tomc, ki je v kategoriji do 57 kilogramov osvojila srebro, sta se drugi tekmovalni dan medalj razveselili še Kaja Kajzer in Kaja Schuster. Kajzerjeva je pokorila konkurenco v severni Avstriji in dokazala, da ji tudi nova kategorija (do 63 kilogramov) ustreza, Schusterjeva pa si je priborila bron in tako osvojila svojo prvo medaljo na velikih nagradah.