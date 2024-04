Kajzerjeva: Končno sem na zeleni veji in počasi prihajam v res dobro formo

OGLAS

Kaja Kajzer je po štirih osvojenih borbah klonila šele v velikem finalu, kjer je morala priznati premoč Ukrajinki Dariji Bilodid. A tudi najmlajša svetovna prvakinja v judu vseh časov ni zlahka strla odpora slovenske judoistke, saj se je zmage po izenačenem rednem delu razveselila šele po podaljšku, v katerem je slovenska judoistka prejela dve kazni.

"Glavni cilj je bil, da ostanem cela in se ne poškodujem, da lahko naprej treniram in se pripravljam na olimpijske igre, če pa je zraven tega še medalja, pa še toliko bolje. Sedaj sem potrdila svoj nastop na olimpijskih igrah, ni se mi treba več s tem obremenjevati, ampak lahko samo dalje treniram," je po uspehu povedala judoistka ljubljanskega Bežigrada.

Kaja Kajzer in Daria Bilodid FOTO: EJU - Carlos Ferreira icon-expand

24-letna judoistka je bila srebrna na evropskem prvenstvu leta 2021 v Lizboni, potem pa so se zanjo začele številne težave s poškodbami, zaradi katerih je morala veliko dela opraviti v fizioterapevtski sobi: "Psihološko sem bila cel dan super, razen pred borbo s Srbkinjo, takrat sem bila živčna, uspela sem se umiriti in zbrati do pričetka borbe. Verjetno je ta živčnost prišla, ker se že dolgo časa nisem z njo borila, in med tem, ko sem bila jaz poškodovana, je ona lahko normalno trenirala in postala čedalje boljša, zato nisem vedela, kaj pričakovati. Moje poškodbe so se začele vrstiti po evropskem prvenstvu v Lizboni, zdaj sem končno na zeleni veji in počasi prihajam v res dobro formo. V zadnjih dveh letih sem marsikaj spremenila, ne zaganjam se več z glavo skozi zid, vem, da se lahko hitro pripeti poškodba, in teh se res bojim. Treniram bolj z glavo. Stvari sem spremenila v pozitivno smer."

Kaja Kajzer FOTO: Rok Rakun icon-expand

Kljub temu, da je tekmo končala s porazom v finalu, je Kajzerjeva polna motivacije za nadaljevanje leta, ki prinaša še svetovno prvenstvo in glavni cilj sezone, olimpijske igre: "Imam malo grenak priokus s tem drugim mestom, ampak vseeno nisem padla v finalu, kar mi daje še dodatno motivacijo za naprej. Mogoče celo bolje, da ni tiste evforije, ampak da sem mirna in se fokusiram naprej na naslednje tekme. Menim, da je bila prednost Bilodidove to, da zdaj nekaj časa ni tekmovala in si je lahko telesno spočila in pripravila na to tekmo. V tem času se je tudi fizično ojačala, odkar je prestopila v kategorijo do 57 kilogramov, ker je potrebovala kar nekaj časa, da je prišla med te najboljše tekmovalke po moči in zdaj je postala konkurenčna."

Kaja Kajzer FOTO: EJU - Carlos Ferreira icon-expand

Poleg Kajzerjeve sta prvi dan EP v judu na blazine v Zagrebu stopila še Maruša Štangar v kategoriji do 48 kilogramov in David Štarkel v kategoriji do 60 kilogramov, a sta oba izpadla po prvi borbi. Štangarjeva se je po prostem prvem krogu v drugem krogu izločilnih dvobojev pomerila z Belgijko Ellen Salens. V tretji minuti rednega dela je Belgijka v parterju uspela dobiti Marušo v končni prijem in jo tam za zmago zadržala 20 sekund. "To borbo sem enostavno prelahko izgubila. V pripravah na to evropsko prvenstvo smo poskušali stvari spremeniti, ampak očitno še nisem prišla na takšen nivo, na katerem sem bila prej. Ne vem, kaj se je danes na blazini dogajalo, da sem prepustila takšno situacijo nasprotnici, tudi v parterju do tega ne bi smelo priti. Belgijka je rangirana veliko nižje, mi je neugodna, ampak bi jo vseeno morala premagati. Priložnost sem imela, ampak očitno je nisem bila pripravljena izkoristiti. Pri razveljavljenem wazariju bom morala pogledati posnetek, če so korektno odstranili točko ali ne. Je bilo škoda, da so borbo ravno prekinili, ko je bila priložnost za končni prijem, ampak tako je. Sedaj me čakata še dva Grand slama in nato še svetovno prvenstvu v Abu Dabiju," je po nastopu v Zagrebu povedala 26-letna Ljubljančanka.

Maruša Štangar v borbi z Ellen Salens FOTO: Darko Petelinšek icon-expand

David Štarkel se je v uvodnem krogu pomeril z Ukrajincem Artemom Lesjukom. Slednji je hitro povedel, dobro minuto za tem pa slovenskega predstavnika še drugič z enakim metom izločil iz nadaljnjega tekmovanja.



"Tole danes je bilo prehitro, ni bila kriva glava. Prvi wazari je bil očiten, drugega pa so tudi sodniki tako dosodili, bom videl po pregledu posnetka, sam menim, da sem pristal na trebuhu. Z Ukrajincem se poznava, vem, katere tehnike dela, in s to tehniko me je popolnoma presenetil. Nanj sem bil pripravljen in sem imel pripravljeno tudi tehniko, ki je pa žal nisem uspel prikazati. Naredil je dva vstopa in dvakrat sem padel. Počutil sem se super, bil sem pripravljen, žal pa nisem uspel tega pokazati. Sedaj gremo naprej in bomo videli, kaj me čaka. Tole danes je bilo zelo slabo. Žreb bi lahko bil slabši, lahko bi bil tudi boljši, to se zdaj nimam kaj izgovarjati na to. Po dveh evropskih pokalih in kolajnah tam sem danes tudi tukaj veliko več pričakoval. Bil sem prepričan v sebe, da bom uspešen v tej prvi borbi, tako da sem zelo razočaran nad iztekom. Sedaj se moram s trenerjem pogovoriti in določiti načrte za naprej, po tem pa bomo videli, kako dalje," je prve občutke po borbi z Ukrajincem strnil Štarkel.

David Štarkel v borbi z Artemom Lesjukom FOTO: Darko Petelinšek icon-expand