Borilni športi

Kajzer: Razočarana sem, ker sem si zaslužila kolajno

Tbilisi, 17. 04. 2026 17.52 pred 1 uro 3 min branja 0

Avtor:
S.V. STA
Kaja Kajzer

Judoistka Kaja Kajzer je na evropskem prvenstvu v Tbilisiju kljub poškodbi rame osvojila peto mesto. Po porazu v boju za bron je bila Ljubljančanka močno razočarana. Prepričana je bila, da si je glede na tekmice, ki jih je ugnala, kolajno zaslužila.

"Po takih nastopih in glede na to, katere tekmovalke sem premagala, sem razočarana s petim mestom," je po porazu s Hrvatico Ivo Oberan v solzah povedala Slovenka Kaja Kajzer.

Tekmica je povedla z jukom minuto in 22 sekund pred koncem. Minuto pred koncem si je v protinapadu priborila še vazari in novo odličje. "Niti ne vem, kako sem padla prvič, drugič sem padla, ker sem morala tvegati, iti vanjo in je, kar je. Njena borba mi ne ustreza, čeprav me na pripravah ne more vreči," je še dodala varovanka Luke Kuralta, ki je v preteklosti na vseh treh uradnih dvobojih z isto nasprotnico šla s tatamija kot zmagovalka.

FOTO: Darko Petelinšek

Nadvse napeto je bilo že dopoldne. V uvodni borbi je Kajzer potrebovala kar 9:22 minute, da je ugnala dvakratno evropsko prvakinjo Čehinjo Renato Zachovo. Sledil je naslednji težak zalogaj za preboj v četrtfinale z dobitnico olimpijske kolajne Lauro Fazliu s Kosova, ki jo je Slovenka ugnala predčasno, a si ob tem poškodovala ramo.

"Ko sem videla žreb, Zachovo in Fazliu, sem potrebovala kar nekaj časa, da se umirim. Bila sem nervozna. Nato sem se zbrala. Vedela sem, da lahko premagam vsako tekmico," je dejala slovenska olimpijka, a prav druga borba je bila bržkone ključna za končni razplet, saj si je poškodovala ramo.

"Bila sem na vseh štirih, padla je name in rama je zabolela. V tretji borbi sem se zato bolj kot s tekmico ukvarjala z ramo, nisem mogla odmisliti te poškodbe."

FOTO: Darko Petelinšek

Izgubila je dvoboj s Poljakinjo Angeliko Szymansko, srebrno s SP 2024, ki ji je po tekmi namenila tudi nekaj ostrih besed. "Na koncu sem videla, da izgubljam, da ni dovolj časa za preobrat in ko me je v parterju obračala, sem se predčasno predala, saj dela močne vzvode. In čeprav sem dvoboj predala, je zategnila na polno. Seveda sem ji povedala, da to ni judo, saj tekmecu, ki se preda, ni treba zlomiti roke."

"V tej borbi me je bilo v prvi vrsti strah za ramo. V preteklosti sem že prestala operacijo zaradi take poškodbe in skrbelo me je samo to. Upam, da gre le za udarec v mišico. Med borbo zaradi tega nisem bila povsem pri stvari."

Kajzer se je nato v krajšem premoru pred repasažem zbrala in Izraelka Gili Sharir ni imela prave priložnosti za uspeh. "Med premorom pred tekmo za bron pa se je rama ohladila, zato me je v odločilni borbi čedalje bolj bolelo."

Kljub visoki uvrstitvi in dobremu dnevu pa se je Kajzer iskala med žalostjo in jezo. "Jezna sem, ker sem premagala take nasprotnice, poškodovala sem se, borila sem se do konca, seveda pa sem razočarana, saj sem ostala brez kolajne. Najbolj jezna sem, ker sem danes pokazala, da sem sposobna premagati vsako tekmovalko."

Naslednja tekma jo predvidoma čaka čez 14 dni v Dušanbeju. "Vse je odvisno od tega, kaj bo z ramo," pa dodaja tekmovalka.

judo kaja kajzer evropsko prvenstvo

