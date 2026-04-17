Kajzer: Razočarana sem, ker sem si zaslužila kolajno

"Po takih nastopih in glede na to, katere tekmovalke sem premagala, sem razočarana s petim mestom," je po porazu s Hrvatico Ivo Oberan v solzah povedala Slovenka Kaja Kajzer. Tekmica je povedla z jukom minuto in 22 sekund pred koncem. Minuto pred koncem si je v protinapadu priborila še vazari in novo odličje. "Niti ne vem, kako sem padla prvič, drugič sem padla, ker sem morala tvegati, iti vanjo in je, kar je. Njena borba mi ne ustreza, čeprav me na pripravah ne more vreči," je še dodala varovanka Luke Kuralta, ki je v preteklosti na vseh treh uradnih dvobojih z isto nasprotnico šla s tatamija kot zmagovalka.

Kaja Kajzer FOTO: Darko Petelinšek

Nadvse napeto je bilo že dopoldne. V uvodni borbi je Kajzer potrebovala kar 9:22 minute, da je ugnala dvakratno evropsko prvakinjo Čehinjo Renato Zachovo. Sledil je naslednji težak zalogaj za preboj v četrtfinale z dobitnico olimpijske kolajne Lauro Fazliu s Kosova, ki jo je Slovenka ugnala predčasno, a si ob tem poškodovala ramo. "Ko sem videla žreb, Zachovo in Fazliu, sem potrebovala kar nekaj časa, da se umirim. Bila sem nervozna. Nato sem se zbrala. Vedela sem, da lahko premagam vsako tekmico," je dejala slovenska olimpijka, a prav druga borba je bila bržkone ključna za končni razplet, saj si je poškodovala ramo. "Bila sem na vseh štirih, padla je name in rama je zabolela. V tretji borbi sem se zato bolj kot s tekmico ukvarjala z ramo, nisem mogla odmisliti te poškodbe."

