Kajzerjeva zaradi poškodbe predala dvoboj za odličje, na koncu peta

"Vsi dvoboji so bili težki. Najbolj neugodna je bila prva borba z Mongolko. Z borbami nisem najbolj zadovoljna, saj nisem metala, ampak sem zmagovala s prisojenimi kaznimi. Roka je v redu, problem je rama. Že pred odhodom na tekmovanje me je rahlo bolela in bolečina se je z vsako borbo stopnjevala. V polfinalu pa me je ob enem gibu nato zelo zapeklo, kot da bi se strgala mišica, zato sem rahlo pokleknila. Nasprotnica se je vrgla name, kar je bolečino samo še povečalo, tako da nisem mogla zadržati vzvoda. Tudi če mi ne bi naredila vzvoda, bi po vsej verjetnosti borbo za bron predala. Če ne bi prišlo do poškodbe, menim, da bi borbo lahko brez problema zmagala in se borila v finalu," je po tekmi povedala slovenska tekmovalka.

V kategoriji do 73 kg je Martin Hojak izgubil uvodni dvoboj s Francozom Theom Riquinom. V uteho Ljubljančanu ostaja dejstvo, da se je Riquin prebil vse do finala, kjer ga je šele po podaljšku ugnal Japonec Kenshi Harada.