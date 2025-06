'Borbe so zelo enakovredne, čaka nas pravi spektakel'

Pred naše kamere so stopili Monika Kučinič, Jan Berus in Domen Drnovšek, poleg njih pa tudi predsednik organizacije WFC Zlatko Mahić, ki se je v mešane borilne veščine zaljubil med potovanjem po Braziliji pred 20 leti. "Takoj sem si rekel, da bom to naredil v Sloveniji, čeprav nismo imeli niti telovadnice, niti borcev. Imeli smo tekvondo, boks in judo, ampak na prvih štirih dogodkih MMA borcev sploh nisem imel."

Skozi leta se je to močno spremenilo, zanimanje za MMA pa je pri nas iz leta v leto večje, kar dokazuje tudi število slovenskih borcev, ki so temu športu posvetili svoja življenja. "Ni to samo ura ali dve na dan, to je življenjski stil," pravi Kučiničeva, podobnega mnenja pa je tudi Berus: "Potrebne je veliko discipline, ampak če si to res želiš, je samoumevno, da trdo delaš."

Disciplina bo izjemnega pomena tudi v soboto, ko slovenske borce v ljubljanski Hali Tivoli čakajo težke in na papirju izjemno enakovredne borbe. Kučiničeva verjame v zmago in obljublja super borbo, Drnovšek računa na predčasni zaključek dvoboja, predsednik organizacije Mahić pa je prepričan, da je pred nami lep večer, ki ga bodo zaznamovale odlične borbe.