Kaos in pretep v Las Vegasu po UFC dvoboju

Habib Nurmagomedov je osvojil šampionski pas in premagal v Las Vegasu nastopaškega Conorja McGregorja.A ko je sodnik ustavil borbo v četrti rundi, dogajanja še ni bilo konec. Dagestanec je namreč splezal preko ograje in napadel trenerja McGregorja Dillona Danisa. Hitro so se vmešali varnostniki in preprečili nadaljevanje pretepa, v tistem času pa je sta dva neznanca, po zadnjih informacijah iz zmagovalčeve spremljevalne ekipe, splezala v kletko in napadla McGregorja, ki se je branil, dokler niso posredovali varnostniki.

Vse skupaj je bilo le nadaljevanje sovražnih odnosov, ki so vladali v pripravah na dvoboj in se niso prav nič otoplili po koncu dvoboja, kot je običajno. Kot kaže varovanje ni bilo dobro organizirano in to je velika črna pika za organizatorja, kot tudi za Nurmagomedova.

Predsednik UFC Dana White je na novinarski konferenci takole komentiral dogajanje: "Ne vem, kaj reči. Razočaran sem in vse se mi upira. Imeli smo toliko policije in varnostnikov tukaj, a tega nisem pričakoval. To je športen boj in če misliš, da se bo pretep nadaljeval, ko je borbe konec, to postane del policijske preiskave. To je slabo za našo organizacijo, za šport, za vse. Ne vem, kaj bi bilo lahko dobrega iz vsega tega."

Oba borca čaka zaslišanje, White je dejal, da so trije Nurmagomedovi ljudje iz njegove spremljevalne ekipe aretirani, a so jih nato izpustili. White je potrdil, da je dejal Dagestancu, da bodo posledice: "Imel boš srečo, če ne boš aretiran."Khabib je odgovori: "Če bom aretiran, želim biti aretiran z zmagovalnim pasom."

