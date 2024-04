Kar 15 medalj za mlade slovenske borce na EP v ju-jitsuju

Številčna slovenska ju-jitsu reprezentanca je bila na evropskem prvenstvu v Romuniji zelo uspešna. Slovenski borci in borke so namreč v mlajše kadetski, kadetski in mladinski konkurenci v romunskem Pitestiju osvojili kar 15 medalj.

Slovenska reprezentanca se je po številu osvojenih odličij zavihtela na sedmo mesto in se tako postavila ob bok nekaterim največjim evropskim državam. Z zlatim odličjem in naslovom evropskega prvaka so se okitili Mija Kocuvan (U16 borbe do 57 kilogramov), Uroš Cizej (U16 borbe nad 77 kilogramov), Laura Zajc (U18 borbe do 70 kilogramov), Rebeka Duščak (U18 borbe do 70 kilogramov), Jaka Divjak in Nika Kotar (U21 duo mešanih parov).

Evropska podprvakinja in podprvak sta postala Loti Čufer (U21 borbe do 57 kilogramov) in Julijan Zakonjšek (U21 borbe do 85 kilogramov).

Tretje mesto pa so osvojili Luka Duščak (U16 borbe nad 77 kilogramov), Tevž Kristan (U18 ne waza do 85 kilogramov), Zala Miklavc (U18 borbe do 70 kilogramov), Aleks Švelc (U18 borbe do 85 kilogramov), Zala Kostanjšek (U21 borbe do 63 kilogramov), Špela Cizej (U21 borbe do 70 kilogramov), Sandra Šabić (U16 ne waza do 48 kilogramov) in Maks Vrhovec (U16 ne waza do 77 kilogramov).

Maks Vrhovec z bronasto medaljo FOTO: Nejc Hodnik icon-expand