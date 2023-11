Kar dve borbi za naslov prvaka na UFC 295 v New Yorku

A ker težka kategorija ne more biti brez prvaka, so se pri UFC-ju hitro obrnili in organizirali borbo za naslov začasnega prvaka. Kot prvi je priložnost dobil nevarni ruski borec Sergej Pavlovič, ki se je tako ali tako pripravljal, da bo v New Yorku služil kot morebitna zamenjava, če bi se komu izmed borcev kar koli zgodilo. Brez oklevanja pa je borbo sprejel visokorasli Britanec Tom Aspinall, ki je prejel klic, tik preden se je odpravil na dopust. Rus in Anglež bi se morala že nekajkrat pomeriti, sedaj pa se bo njuna borba naposled le odvila. Pavlovič in Aspinall (poleg Jonesa in Miočića) veljata za najbolj nevarna borca težke kategorije, ki bi ji lahko 'vladala' še dolgo časa. Gre namreč za borca, ki sta znana po tem, da s svojimi nasprotniki hitro opravita in imata posledično najkrajši in tretji najkrajši povprečni čas na borbo v zgodovini UFC-ja (upoštevajoč borce, ki so opravili vsaj pet borb).