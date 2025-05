Kar je napovedal, se je zgodilo: Fabjan vskočil v glavno borbo FNC 23

Miran Fabjan bo še šestič v karieri naslov borilni spektakel hrvaške organizacije mešanih borilnih veščin FNC. Tako kot lani, bo tudi letos naslovil dogodek, ki se bo odvil v Beogradu, čeprav sprva to ni bilo načrtovano. V glavni borbi večera dogodka FNC 23 bi se namreč morala pomeriti Fabjanov krvnik Darko Stošić ter izkušeni nemški borec Hatef Moeil . A le dva tedna pred dogodkom je moral Stošić zaradi poškodbe borbo odpovedati in po hitrem postopku ga je zamenjal Slovenski Rocky, ki se je boril pred manj kot mesecem dni 12. aprila, ko je v Stožicah v prvi rundi ustavil Michala Kito .

Na FNC 23 bo poleg Fabjanove borbe potekalo še 11 drugih borb, med drugim tudi tri za naslov prvaka. Đani Barbir bo proti Piotru Strusu branil naslov prvaka srednje kategorije, Stefan Negucić in Kamil Kraska se bosta udarila za naslov prvaka velterske kategorije, Miljan Zdravković in Bondo Kikadze pa za naslov prvaka bantamske kategorije. Poleg tega pa se bo v beograjski areni predstavilo kar nekaj regijskih zvezd kot so Aleksandar Ilić, Vaso Bakočević, Ivica Trušček in Dušan Džakić.