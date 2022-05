Katie Taylor in Amanda Serrano uprizorili 'vojno', ki ne bo kmalu pozabljena

Boksarski zvezdnici Katie Taylor in Amanda Serrano sta prejšnji vikend uprizorili pravo vojno in poskrbeli, da se bo o njuni borbi še dolgo govorilo. Irka in Portoričanka sta namreč prvi ženski boksarki, katerih obračun je do zadnjega kotička napolnil kultni Madison Square Garden, zato je njun spopad že označen za največjo žensko borbo vseh časov. Z dvignjenima rokama je sicer ring zapustila Irka, ki je z zmago po deljeni sodniški odločitvi ugnala Portoričanko in tako ostala absolutna prvakinja lahke kategorije.

Čeprav so stavnice neporaženi boksarki Katie Taylor napovedovale manj možnosti za zmago, je ta ugnala Amando Serrano in s tem obranila pasove lahke kategorije organizacij WBA, WBC, IBF, WBO in The Ring . icon-expand Amanda Serrano udarja Katie Taylor FOTO: AP Izjemna predstava obeh deklet bo šla brez dvoma v zgodovino ženskega boksa, saj sta borki prikazali izjemen obračun, v katerem bi lahko slavila katera koli izmed njiju. Taylorjeva je bila za odtenek boljša v uvodnih štirih rundah, nato pa je Serranova pritisnila na plin in nekdanjo olimpijsko prvakinjo zadela, kot je ni še nobena boksarka v karieri. Irka se je nato v osmi in deveti rundi zbrala ter znova prevzela pobudo v ringu, zato je bilo jasno, da Portoričanka v zadnji rundi za zmago potrebuje nokavt. Sledila je zadnja in verjetno najboljša runda v zgodovini ženskega boksa, nad katero je bila zbrana publika tako navdušena, da sodnik v ringu ob glasnih vzklikih sploh ni slišal zaključnega zvonca. Po dvajsetih minutah prave boksarske klasike je Irka slavila po deljeni sodniški odločitvi (97-93, 96-93 in 94-96) in ostala neporažena, Serranova pa je doživela šele drugi poraz v profesionalni karieri. Irka in Portoričanka sta postali prvi dekleti, ki sta v 140-letni zgodovini kultnega Madison Square Gardna dvorano ob borilnem dogodku napolnili do zadnjega sedeža – po uradnih podatkih je bilo prisotnih 19.187 gledalcev. icon-expand Katie Taylor z ekipo in šampionskimi pasovi FOTO: AP Za veliko govora o borbi dveh izjemnih boksark sta pred obračunom poskrbela predvsem promotorja Eddie Hearn in Jake Paul, ki sta na zadnji novinarski konferenci tudi stavila milijon dolarjev oziroma približno 950 tisoč evrov na zmago svojih varovank. Zvezdnik družbenih omrežij in v zadnjem času tudi boksar bo moral tako britanskemu promotorju plačati zajeten kup denarja, ki pa bo šel v dobrodelne namene. icon-expand Katie Taylor in Amanda Serrano, v ozadju pa Eddie Hearn in Jake Paul FOTO: AP Glede na uspeh boksarskega spektakla in borbo, ki je navdušila še tako skeptične ljubitelje boksa, pa se dan po obračunu že govori o povratni borbi, ki bi jo Taylorin promotor Hearn najraje organiziral na katerem izmed irskih stadionov. S tem bi domači publiki pokazal "najboljšo irsko športnico vseh časov" in poskrbel za nov rekord v številu gledalcev ženskega boksa.