Kdo bo požel naziv 'najbolj zlobni pesjan' UFC-ja: Masvidal ali Diaz?

UFC bo simbolično v kultnem newyorškem Madison Square Gardnu izpeljal jubilejno, že 500. prireditev, ki jo bosta z medsebojnim obračunom za osvojitev novonastalega šampionskega pasu za 'najbolj zlobnega pesjana' organizacije 'začinila' Jorge Masvidal in Nate Diaz.



Predvsem slednji je po zadnji zmagi letos poleti javno izzval Masvidala na dvoboj, ki je izziv brez oklevanja sprejel. To bo obračun dveh tako imenovanih 'uličarjev' (uličnih borcev, op. p.), ki se bosta z odprtimi kartami podala v neusmiljen boj za zmago in čast. Borec, ki je v preteklosti uspešno opravil z obema, je danes odlični trener mešanih borilnih veščinBenson Henderson, ki nekaj več možnosti za uspeh pripisuje Diazu. "Čeprav tudi Jorge Masvidal ne bo brez možnosti za zmago. Ravno nasprotno: če bo izkoristil svoj borilni IQ, potem se lahko nadeja uspešnemu večeru. V nasprotnem pa bo v rahli prednosti Nate Diaz," je v pogovoru za spletni portal MMA Junkie Henderson ocenil razmerja moči med borcema in v nadaljevanju podrobneje analiziral način borbe tako Masvidala kot tudi Diaza. "Če se bo Masvidal spustil v odprt boj z Diazom, bo imel slednji veliko več možnosti za zmago. Kajti, več kot bo izmenjav stoječih udarcev, bolj bosta do izraza prišli Diazova vztrajnost in fizična pripravljenost. Prepričan sem, da bomo priča izjemno zanimivi borbi, v kateri je nemogoče vnaprej napovedati zmagovalca. V kolikor pa se bo Jorge precej več gibal po oktagonu kot običajno, bo tedaj v večjih težavah Diaz. Skratka, čaka nas nepredvidljiva in zahtevna borba za oba nastopajoča," se novega borilnega spektakla že veseli Henderson.