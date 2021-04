Kdo bo prvi izzivalec v srednji kategoriji, Whittaker ali Gastelum?

Niz UFC-jevih prireditev v Apex kompleksu v Las Vegasu se nadaljuje. In hkrati bo to zadnji borilni dogodek brez navzočnosti gledalcev, kajti že na julijskem spektaklu med Dustinom Poirierjem in Conorjem McGregorjem bo po besedah predsednika organizacije Dana Whiteana tribunah lahkonavzočih približno 20 tisoč privržencev tega športa.

Dogodek UFC on ESPN 22 bo v znamenju zanimivega obračuna za prvega izzivalca v srednji težnostni kategoriji med nekdanjim prvakom Robertom Whittakerjemin Kelvinom Gastelumom. Dve leti po prvotnem dogovoru o njuni borbi, ki je bila v zadnjem trenutku s strani Whittakerjevega tabora odpovedana, si bosta v oktagonu iz oči v oči naposled le zrla zanimiva borca, ki ju zanima zgolj eno - premagati tekmeca in si s tem zagotoviti najugodnejši položaj v igri za šampionski pas. Spomnimo, da sta se omenjena borca sredi leta 2018 že dogovorila za borbo, Whittaker je bil tedaj aktualni prvak v svoji kategoriji, Gastelum pa prvi izzivalec. Toda do te borbe iz do zdaj znanih razlogov še ni prišlo, vse do 17. aprila 2021 ( prenos na Voyo od 4:00 ), do česar pa so bili v taboru Gasteluma zaradi predhodnih slabih izkušenj precej skeptični.

V vmesnem času se je pri obeh pojavil (pre)močni Israel Adesanya, ki je najprej odpravil Gasteluma in nato še v boju za šampionski pas Whittakerja. Zdaj, ko se je Adesanya preselil v poltežko kategorijo, je napočil trenutek resnice za oba. Gastelum se je po treh zaporednih porazih z zmago v dvoboju protiIanu Heinischu uspel vrniti na zmagovalna pota, podobno je tudi z Whittakerjem, ki je bil v svojih zmagah proti Darrenu Tilluin Jaredu Cannonierju nekoliko prepričljivejši od nedeljskega tekmeca.