Kdo bo prvi prvak organizacije VFN?

Valhalla Fight Night bo po petih letih delovanja, v katerih je potekalo kar 14 dogodkov, prvič okronala prvaka. Prvič po decembru 2022 se bo hitro rastoča slovenska organizacija vrnila v celjsko dvorano Golovec, kjer smo nazadnje na slovenskih tleh na delu videli aktualnega prvaka evropskega PFL turnirja Jakoba Nedoha . Tako kot se je pod okriljem VFN-a pomeril trenutno najuspešnejši slovenski MMA borec, je lani pod okriljem slovenske organizacije meril tudi najbolj 'vroč' slovenski borec Miran Fabjan , ki je z dvema zmagama pod okriljem slovenske organizacije poskrbel za karierni preporod in hitro postal ena izmed največjih zvezd borilnih veščin na Balkanu.

Na VFN 10 pa bo na delu znova eden najbolj obetavnih slovenskih borcev Jan Berus , ki se bo imel priložnost zapisati v zgodovino VFN-a, saj lahko postane prvi prvak mlade slovenske organizacije. 22-letnik se je pod okriljem Valhalle še lani boril kot amaterski borec in osvojil premierni amaterski turnir v srednji kategoriji. Lanskega oktobra pa je Berus prestopil med profesionalce, kjer po štirih borbah poraza še ne pozna, z vsemi štirimi nasprotniki pa je opravil že v prvi rundi. Tokrat Berusa čaka verjetno najtežje delo v karieri, saj bo moral za osvojitev šampionskega naslova Berus premagati Luko Lakića , ki je prav tako v nizu štirih zaporednih zmag. Med borcema je bilo vroče že na novinarski konferenci ob predstavitvi borilnega spektakla na Celjskem gradu, kjer je imel srbski borec Slovencu veliko za povedati, za konec pa ga je tudi odrinil, a mladega Dolenjca to ni vrglo s tira.

Jan Berus in Luka Lakić

Drugič letos bo v Valhallino kletko stopil stari znanec Valhalle Anže Vujčič , ki se je prav tako kot Berus pod okriljem Valhalle boril še kot amater, maja letos pa je na VFN 9 v domačem Mariboru vknjižil prvo profesionalno zmago. Drugo bo starejši izmed bratov Vujčič lovil proti 26-letnemu Srbu Vuku Lekiću , ki je v dveh dosedanjih profesionalnih borbah zabeležil zmago in poraz.

Po uspehu na VFN 9 bo drugo zaporedno zmago v kratkem času iskal tudi Rok Krušič , ki se je po nekajletnem premoru odločen prebiti med najboljše borce v regiji. 25-letnega Ljubljančana v Celju čaka vse prej kot lahko delo, saj mu bo nasproti stal Nikola Đurđev , ki se je nazadnje julija boril pod okriljem hrvaške organizacije FNC in navdušil s hitro zmago s podreditvijo. Srbski borec je, kot kaže, specialist za tovrstne zaključke, saj je kar štiri izmed petih profesionalnih zmag dosegel s podreditvijo.

V Valhallino kletko se po skoraj letu dni vrača Nezir Seferović, ki bo tokrat debitiral med profesionalci. Za slovenskega borca, ki živi in trenira v Avstriji, bo to četrta borba pod okriljem slovenske organizacije, med profesionalci pa ga bo pozdravil 29-letni Hrvat Gaj Rukavina, ki se vrača po petletnem premoru, saj njegova edina profesionalna borba in zmaga sega v oktober 2019.