Kdo bo slavil na KSW 75: nekdanji UFC-jev borec ali mladi, neporaženi Poljak?

Damian Stasiak se je med letoma 2015 in 2018, takrat še v bantamski kategoriji, meril v UFC-ju, kjer se z dvema zmagama in tremi porazi ni proslavil, a se je boril z dobrimi borci, kot je Pedro Munhoz, in na primer z Brianom Kelleherjem uprizoril tudi borbo večera. Ob vrnitvi na domačo sceno se je nato s Hrvatom Antunom Račićem neuspešno pomeril za naslov prvaka KSW-jeve bantamske kategorije, nato pa se podal kategorijo višje. V peresni kategoriji je od takrat zbral dve zmagi, decembra lani pa izgubil proti Lom-Aliju Eskijewu in tako na lestvici izzivalcev padel na četrto mesto.