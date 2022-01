Kdo je Claressa Shields?

Američanka Claressa Shields bo prihodnjo soboto v Cardiffu proti slovenski šampionki Emi Kozin branila šampionske pasove organizacij WBC, WBA, IBF in The Ring. 26-letna boksarka, ki v profesionalni boksarski karieri še ne pozna poraza, bo prvič v profesionalni karieri boksala v Veliki Britaniji, a izkušnje z Otoka že ima, saj je leta 2012 v Londonu osvojila eno od dveh zlatih olimpijskih medalj. 26-letnica se je lani preizkusila tudi v mešanih borilnih veščinah, sedaj pa se po skoraj letu dni vrača v boksarski ring kjer jo čaka slovenska 'Princesa'.

Claressa Shields je danes eno največjih imen ženskega boksa, a malokdo ve, da se za veliko prvakinjo skriva težka življenjska zgodba. Shieldsova se je rodila 17. marca 1995 na severu ZDA, v majhnem mestu Flint, ki je del zvezne države Michigan. V otroštvu se je soočala s hudimi stiskami, saj je bil njen oče zaradi preprodaje drog večkrat zaprt, mama pa alkoholičarka. Skupaj z mlajšo sestro in bratom je velik del otroštva preživela v domovih bližnjih sorodnikov, predvsem tete in babice, ob tem pa je bila tudi žrtev spolne zlorabe enega izmed družinskih znancev. Slabo se ji je godilo tudi v šoli, saj je spregovorila šele s petimi leti in se nato do najstniških let soočala z govorno napako, zaradi česar je bila pogosto žrtev poniževanja. Pred nekaj leti je Shieldsova v intervjuju za ESPN dejala, da je bila tih in miren otrok, se je pa zelo hitro razjezila, kar je nekega dne občutila njena sošolka, ki jo je vlekla za lase, Shieldsova pa jo je z enim udarcem nokavtirala.

icon-expand Claressa Shields – od revščine do ene najboljših boksark vseh časov FOTO: Twitter - Claressa Shields

Ko se je pri njenih devetih letih iz zapora vrnil oče, ji je s pripovedovanjem zgodb o svojih amaterskih boksarskih podvigih ter o takrat najboljši ženski boksarki na svetu Laili Ali, vzbudil zanimanje za boks. A oče Claressi ni pustil boksati do enajstega leta, saj je bil mnenja, da je to moški šport in je Claressa prelepa, da bi boksala. S pomočjo babice, za katero Shieldsova trdi, da je bila v otroštvu njena največja podpora, je očeta le prepričala, da jo vpiše v boksarski klub. V že omenjenem intervjuju se je Shieldsova pohvalila, da je bila to v bistvu prva zmaga v njeni boksarski karieri, saj je njen oče edini človek, ki je bolj trmast od nje. Ob tem je povedala tudi, da ji je oče kasneje priznal, da je 60 dolarjev (oziroma približno 54 evrov), ki jih je takrat plačal za hčerkino letno boksarsko vadnino, najbolje zapravljen denar v njegovem življenju.

icon-expand Shieldsova je za boksarsko inspiracijo označila Lailo Ali FOTO: AP

V petih letih je postala ena najboljših mladih boksark v ZDA in se kot najboljša borka v srednjetežki kategoriji leta 2011 uvrstila na kvalifikacijski turnir z ameriško olimpijsko reprezentanco. Na turnirju je najprej premagala aktualno državno prvakinjo Franchon Crews-Dezurn, v polfinalu svetovno prvakinjo iz leta 2010 Andrecio Wasson, v finalu pa Tiko Hemingway. Tri mesece pred olimpijskimi igrami v Londonu je na Kitajskem potekalo svetovno prvenstvo v ženskem boksu, kjer je ZDA v srednjetežki kategoriji zastopala Shieldsova. Takrat 17 let stara borka je na Kitajsko odpotovala z amaterskim rezultatom 25 zmag brez poraza in bila ena glavnih kandidatk za medaljo. A v drugem krogu je sledilo presenečenje in boleč poraz proti perspektivni Britanki Savannah Marshall, ki je nato tudi osvojila naslov svetovne prvakinje.

icon-expand Mlada Claressa Shields na treningu boksa FOTO: AP

Odločna, da popravi grenkobo poraza, je Shieldsova odšla na olimpijske igre v Londonu, ki so bile prve na katerih so boksale tudi ženske. Američanka je pokazala, da kljub rosnim letom spada v sam vrh svetovnega ženskega boksa in osvojila prvo zlato medaljo v ženskem boksu za ZDA. Na celotnem olimpijskem turnirju ni izgubila niti ene same runde, v finalu pa je premagala precej izkušenejšo in enkrat starejšo Rusinjo Nadeždo Torlopovo. Po olimpijskem slavju je Shieldsova nadaljevala dominanco in pobirala medalje kamorkoli je prišla. V letih 2014 in 2016 se je veselila zmage na svetovnem prvenstvu, leta 2015 pa na panameriških igrah. Za takrat 21-letno Američanko so sledile še druge olimpijske igre v kareiri, na katerih ni lovila zgolj zgodovinske druge zlate olimpijske medalje, temveč tudi maščevanje edinega poraza v karieri. Prva želja se ji je uresničila, drugač pač ne. Marshallova je namreč klonila v četrtfinalu proti kasnejši finalistiki Nouchki Fontijn. Nizozemka je tako drugič v nekaj mesecih pokvarila Shieldsine načrte o revanši, saj je tudi v polfinalu svetovnega prvenstva, ki je potekal tri mesece pred igrami, izločila Marshallovo.

icon-expand Claressa Shields se veseli zmage nad Nouchko Fontijn FOTO: AP

Z drugo zlato olimpijsko medaljo okoli vratu se je Claressa Shields odločila, da pri 21-ih letih prestopi med profesionalke. Amatersko kariero je zaključila s 77 zmagami in enim samim porazom, ki ga je še danes odločna maščevati, osvojila pa je vse, kar se da osvojiti v amaterskem boksu.

icon-expand Claressa Shields FOTO: AP

Prvo profesionalno borbo je perspektivna Američanka odboksala novembra 2016, ko ji je nasproti stala prav tako debitantka med profesionalkami in stara znanka iz amaterske scene, Franchon Crews-Dezurn. Po štirih rundah in soglasni sodniški odločitvi je tako kot pred petimi leti slavila Shieldsova. V drugi profesionalni borbi se je z Madžarko Szilvio Szabados pomerila za naslov prvakinje severnoameriške boksarske federacije in tekmico premagala s tehničnim nokavtom v četrti rundi. Tretja borba je Shieldsovi prinesla obračun proti precej izkušenejši rojakinji Sydney LeBlanc. Po osmih rundah in soglasni sodniški odločitvi je slavil Shieldsova, ki je osvojila šampionski pas WBC Silver v super srednji kategoriji (za ta pas se je septembra 2018 borila tudi Kozinova). Le dva meseca po borbi z LeBlancovo se je Shieldsovi ponudila priložnost boriti se za pasova nesporne prvakinje super srednje kategorije organizacij WBC in IBF. Novo veselje ji je želela preprečiti do takrat neporažena Nemka Nikki Adler, a jo je Američanka prepričljivo premagala in se po zmagi s tehničnim nokavtom v peti rundi okitili z novima pasovoma.

WBC in IBF pasova je Shieldsova prvič branila januarja 2018, ko se prvič v karieri borila deset rund. Po soglasni sodniški odločitvi je premagala Tori Nelson, ki je do takrat v profesionalni karieri beležila 17 zmag brez poraza. Naslednja Shieldsina žrtev je bila Kostaričanka Hanna Gabriels, ki je z Američanko sicer zdržala vseh deset rund in ji v prvi rundi zadala tudi prvi nokdavn v profesionalni karieri, a vseeno izgubila po soglasni sodniški odločitvi. Shieldsova, ki se jo je prijel vzdevek T-Rex (tiranozaver op., a.), je za zmago prejela še šampionski pas WBA-jeve in IBF-ove srednjetežke kategorije in s tem prehitela legendarnega Vasila Lomačenka, saj je z najmanj borbami v zgodovini boksa (to je bila njena šesta profesionalna borba) postala svetovna prvakinja v dveh težnostnih kategorijah hkrati (super srednji in srednji kategoriji). Leta 2018 je Američanka z zmago proti Hannah Rankin svoji zbirki dodala še naslov nesporne prvakinje organizacije WBC v srednjetežki kategoriji ter pasove nato še obranila proti Belgijki Femke Hermans.

icon-expand Claressa Shields proti Femke Hermans FOTO: AP

Aprila 2019 pa je Američanka le dočakala borbo, ki je bila več kot dve leti dni v pripravi. V Atlantic Cityju sta se pomerili Claressa Shields, ki je branila šampionske pasove organizacij WBC, WBA in IBF ter Christina Hammer, prvakinja organizacije WBO. Zmagovalka borbe bi tako postala šele druga boksarka v zgodovini, ki bi združila pasove vseh štirih velikih boksarskih organizacij. Hammerjeva, ki je veljala za eno najboljših boksark na svetu, se je v borbo podala s 24 zmagami in brez poraza, a po 10 rundah je morala pod svoje ime vpisati prvega. Američanka je na domačih tleh znova slavila po soglasni sodniški odločitvi (vsi trije sodniki so ji prisodili zmago z 98–92).

Vladarka dveh težnostnih kategorij si je želela krone še v tretji, zato se je odzvala na izziv Hrvatice Ivane Habazin, s katero sta se pomerile za prosta naslov WBC-jeve in WBO-jeve lahko srednje oziroma super velterske kategorije. Sprva bi morala borba potekati sredi leta 2019, a si je Američanka poškodovala koleno. Borba je bila prestavljena na 5. oktober, a se je na uradnem tehtanju zgodilo nekaj povsem nepričakovanega. Claressin brat Artis Jaquel Mack je zahrbtno napadel Habazininega trenerja Jamesa Alija Bashirja in ga spravil v bolnišnico, sebe pa za leto dni v zpaor.

Borba se je nato le odvila januarja 2020, a maščevanja željna Hrvatica ni bila dorasla dominantni Shieldsovi. Američanka je že šestič zapored odboksala vseh deset šampionskih rund in slavila po soglasni sodniški odločitvi (100-89, 99-90, 100-89) ter tako v 10. profesionalni borbi postala svetovna prvakinja še v tretji težnosti kategoriji. Znova je pri tem dosežku prehitela Lomačenka, ki mu je enak dosežek uspel pri 12-ih profesionalnih borbah.

Pred obračunom s Habazinovo se je Shieldsova, ki se je samooklicala za najboljšo žensko boksarko vseh časov (GWOAT - Greatest Woman of All Time), že začela spogledovati s svetom mešanih borilnih veščin. A preden je šport dejansko zamenjala je še enkrat stopila v boksarski ring. To je bilo petega marca lani, ko se je pred domačo publiko pomerila z neporaženo Kanadčanko Marie-Eve Dicaire. 25-letna Claressa je tudi njo prepričljivo premagala po desetih rundah (vsi trije sodniki so ji borbo prisodili s 100-90) in ji odvzela šampionski pas IBF-ove lahko srednje kategorije kar pomeni, da je postala prva boksarka v zgodovini športa, ki se je polastila pasov vseh štirih velikih organizacij v dveh kategorijah.

icon-expand Claressa Shields proti Marie-Eve Dicaire FOTO: AP

Po 11. profesionalni zmagi je Shieldsova uresničila napovedi: podala se je v svet mešanih borilnih veščin. 26-letnica se je pridružila slovitemu klubu Jackson Wink MMA Academy, kjer so med drugim trenirali Jon Jones, Holly Holm, Alistair Overeem, Andrei Arlovski, Carlos Condit, Rashad Evans in drugi borci mešanih borilnih veščin. Čeprav so jo ljubitelji mma-ja sprva želeli videti v najmočnejši organizaciji UFC, je Shieldsova podpisala za PFL in 10. junija lani na tudi debitirala (njen debitantski obračun si lahko tudi ogledate na VOYO). Prvo tekmico, Brittney Elkin je kljub pomanjkljivemu znanju borbe na tleh premagala s tehničnim nokavtom v tretji rundi.

icon-expand Claressa Shields proti Brittney Elkin FOTO: AP

Dan pred Shieldsino drugo borbo v kletki je postalo uradno, da se bo Američanka morala še do konca leta vrniti v boksarski ring in braniti šampionski pas organizacije WBC proti slovenski šampionki Emi Kozin, ki ima v lasti naslov začasne prvakinje. Drugo borbo v mešanih borilnih veščinah je nato oddelala na PFL 10 - zaključnem dogodku lanske PFL-ove sezone, kjer se je pomerila z mlado Mehičanko Abigail Montes. V dokaj izenačeni borbi je bila boljša Montesova, ki je bila bolj uspešna pri rušenjih in v borbi na tleh. Sodniki so na koncu z deljeno odločitvijo zmago podelili Mehičanki in Shieldsova je tako po več kot devetih letih občutila grenkobo poraza.