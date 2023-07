Kdo je tu Afričan? Adesanya in du Plessis dokazujeta, da ni vse črno-belo

Čeprav je du Plessis bil rojen v Pretorii, administrativnem središču Južne Afrike, so njegovi predniki v Afriko prišli iz Francije. Adesanyo so najbolj ujezile besede du Pelssisa, ki jih je Novozelandec tudi delil na svojem Twitter profilu. "Jaz želim postati prvi pravi afriški prvak. Rojen v Afriki, vzgojen v Afriki, ki je v Afriki tudi treniral," je dejal Južnoafričan. Na poznejši novinarski konferenci je še bolj osebno meril na Adesanyo: "On se je preselil na Novo Zelandijo. Jaz in Cameron ( Saaiman , Južnoafriški borec v UFC-ju, op. a.) dihava afriški zrak, vsak dan se zbudiva v Afriki. Tam trenirava, tam sva bila rojena in tam vsa bila vzgojena. To je afriški prvak in to bom jaz."

Adesanya je svoj pristop branil tudi na svojem Twitter profilu. "Ne obnašaj se kot žrtev. Stoj za svojo prvotno izjavo. Povej to s svojimi prsmi. Nikoli nisem zanikal, da si zares Afričan, ti pa si hotel enako storiti trem UFC prvakom. Ti si to začel in jaz bom to zaključil. To ni grožnja, ampak obljuba," je zapisal nad posnetkom du Plessisa. V nedavnem pogovoru je Adesanyja razložil zakaj so ga besede rivala tako razjezile. "Nikoli nisem podvomil v to, da je Afričan, ker je bil rojen v Južni Afriki. Seveda si Afričan. Kdo hudiča pa je ta 'belec' (Adesanya je uporabil rasistično žaljivko, ki opisuje revne belopolte Američane, op. a.), da meni govori kdo sem jaz. Kdo je Kamaru Usman (UFC borec rojen v Nigeriji, živi v ZDA), kdo je Francis Ngannou (UFC borec rojen v Kamerunu, ki živi v ZDA). Si neumen? Ti si posledica kolonializma in meni govoriš kdo sem jaz? Fanta lahko vzameš iz Afrike, ampak Afrike ne moreš vzeti iz fanta. To me je razjezilo in zato se bom na naslednji borbi boril z njim. Ne želim se boriti z nikomer drugim," je dejal Adesanya.