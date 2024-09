Kelc pred borbo na FNC 19: Smo težki fantje, lahko se zgodi karkoli

Ob Miranu Fabjanu, ki bo nastopil v glavni borbi, in naturaliziranemu Slovencu Andresu Ramosu, bo na spektaklu FNC 19 v puljski areni nastopil tudi Mariborčan Tim Kelc. Zanj bo to debi v najmočnejši regijski organizaciji, njegov tekmec pa bo 204 centimetre visoki domačin Dylan Rajić.

Tim Kelc je nekdanji judoist, ki je blestel predvsem v mlajših selekcijah. Bil je večkratni slovenski prvak, ob tem pa nabral tudi nekaj kolajn na mednarodnih tekmovanjih. Pred dobrim letom in pol se je odločil, da se preizkusi v mešanih borilnih veščinah, ta konec tedna pa ga na FCN 19 čaka največja borba v karieri doslej. "Nisem dolgo razmišljal, borbo sem takoj sprejel. Zame je to velik privilegij, da se borim na takšnem dogodku, med takšnimi imeni. Puljska arena, v njej je posebno vzdušje, tako da je tudi to dodalo neko piko na i," je v pogovoru za 24ur.com povedal 23-letni Štajerec. Njegov tekmec bo Dylan Rajić. Gre za borca, ki je bil rojen na Nizozemskem, njegovi predniki pa prihajajo iz Bosne in Hercegovine. Trenira pod vodstvom Zelga Galešića v priznani puljski telovadnici Trojan Free Fighters. Predvsem pa je treba poudariti, da v višino meri kar 204 centimetre in da je 'produkt' nizozemske šole kikboksa. "Pričakujem dobro borbo. Ne želim govoriti zdaj o podrobnostih. Smo 'težkaški', smo težki fantje, tako da se lahko zgodi karkoli," je bil Kelc kratek pri napovedi borbe proti Rajiču.

Mariborski težkaš nikakor ne beži pred izzivi. Borb je vajen tudi zaradi tega, ker je velik del svojega otroštva preživel na tatamijih. "Judo je, kot sem že večkrat poudaril, zelo dobra baza, nikakor pa se ne more primerjati z borbo v kletki. Tu še je veliko drugih vidikov borbe, ki jih je treba dodelati, je pa zagotovo dobra podlaga. Odkar se borim v MMA, sem že ugotovil, katere tehnike juda se v borbi da izvajati, katerih ne, ker tekmecu pustim prostor, da napade moj hrbet. S treningi in borbami še poskušam ugotoviti, kaj mi pride prav in kaj ne," je opisal svojo 'tranzicijo' iz juda v mešane borilne veščine.