Khabib o oktobrskem spektaklu: Česa podobnega že dolgo nismo videli

Če se bo izšlo vse po načrtu predsednika UFC-ja Dane Whiteain sodelavcev, bi lahko 24. oktobra spremljali pravo borilno poslastico na čelu s Khabibom Nurmagomedovom, aktualnim svetovnim prvakom lahke kategorije, ki bo branil šampionski pas proti začasnemu prvaku Justinu Gaethjeju.

Gre za dogodek, ki sicer še ni uradno potrjen, a kot vse kaže, bi se to lahko zgodilo na Otoku Yas v Abu Dabiju. "Dva prvaka, štirje nekdanji prvaki in štirje izjemni izzivalci ... Kako vam je všeč ta seznam borb, poln pravih 'morilcev'? To je brez kančka dvoma najboljši "fight card" zadnjega obdobja," je na svojem Twitter profilu zapisal še neporaženi dagestanski borec.

Da gre za resnično spektakularen seznam borb, se lahko sami prepričate s pogledom na spodnjo objavo Khabiba Nurmagomedova: