Khabib stavi na rokoborske prijeme, a tudi Gaethje ima kaj za pokazati

Gaethje je v nadaljevanju poudaril, da ne pričakuje posebnih presenečenj s strani neporaženega Dagestanca (28-0). "Verjamem, da on ne bom spreminjal svojega sloga borbe. V tem je nedvomno najboljši na svetu. S čim se motiviram? S tem, da se vsak dan prepričujem, da me bo nadvladal v rokoborbi. Tako se precej lažje motiviram. Jaz sem "umetnik" in v vsakem trenutku sem pripravljen opraviti tisto, kar se od mene pričakuje. To pa je boj do zadnje kaplje krvi in znoja. V soboto bom dal vse od sebe, torej vse, kar v tem trenutku zmorem, bom pustil na tem oktagonu. In bil na koncu ponosen nase."