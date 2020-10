Lahko Gaethje zaustavi prevlado neuničljivega Nurmagomedova?

Številni strokovnjaki, analitiki in tudi privrženci tega športa se sprašujejo, ali je Justin Gaethjena vrhuncu svoje pripravljenosti zmožen prekiniti neverjetno prevlado sijajnega Khabiba Nurmagomedova.

Če vprašate samega Gaethjeja in njegovega trenerja Trevorja Wittmana, je odgovor pritrdilen. "Seveda, lahko. Justin je zelo kakovosten borec, drži pa tudi, da bo imel tokrat na drugi strani izjemnega nasprotnika, ki v svoji karieri še ne pozna poraza," štiri dni pred novim spektakularnim UFC večerom v Abu Dabiju pravi Wittman. Čeprav bo za Nurmagomedova sobotni obračun sploh prvi po tragični smrti očeta julija letos, bo v obračun z Američanom vstopil z načrtom pokojnega Abdulmanapa.

"Tudi v dvoboj proti Gaethjeju bom vstopil po očetovem načrtu. Nič se ne bo spremenilo, ker verjamem v to, kar počnem. Povsem normalno je, da čutim določen pritisk, nenazadnje bo najin obračun gledal ves svet. Pred vsako borbo občutim pritisk, saj ne maram porazov. Zakaj bi izgubil, če ni potrebe? Všeč mi je trenutno stanje in dejstvo, da me mnogo ljudi ima za najboljšega 'pound-for-pound' borca (borec z najboljšim dosežkom, op. p.). Zato ne smem izgubiti tega, kar sem zelo uspešno gradil v zadnjih 12 letih," pa je v pogovoru za Yahoo Sports poudaril odlični Dagestanec, ki je v dozdajšnji poklicni karieri MMA borca dosegel impresivnih 28 zmag brez poraza.