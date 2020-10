Khabibovo zadnjo zmago v Dagestanu pospremilo več sto navijačev

Ponosni Dagestanci in Dagestanke so še kako znali proslaviti novo in obenem zadnjo veliko zmago v nepozabni karieri svojega ljubljenca Khabiba Nurmagomedova, ki je o svojem narodu vselej govoril z izbranimi besedami.

Prejšnji konec tedna jim je privoščil še eno v nizu svojih prepričljivih zmag, čeprav so bili mnogi strokovnjaki in analitiki prepričani, da bi lahko prav Justin Gaethje vzel mero 32-letnemu Nurmagomedovu. Največji dagestanski športnik vseh časov je bil tudi tokrat deležen bučne podpore svojih sorojakov, ki so zaradi zgodnjega termina borilnega spektakla UFC 254 v Abu Dabiju (od 20. ure po srednjeevropskem času, op. p.) lahko brez večjih preglavic spremljali borbo za naslov svetovnega prvaka UFC v lahki kategoriji.