Habibov oče besen: Dobil bo najhujšo kazen. Prav je tako

Habib Nurmagomedov je že na novinarski konferenci po dvoboju z Conorjem McGregorjemomenil, da se kar malo boji povratka v domovino, saj ga tam čaka "šiba" njegovega očeta Abdulmanapa, seveda tudi njegovega osebnega trenerja. "Habiba verjetno čaka najhujša možna kazen s strani oblasti. Enako razmišljam tudi sam, zaslužil si je ostro kazen," je povedal Abdulmanap Nurmagomedov, oče in trener v vsej karieri še neporaženega UFC borca, ki pa ni bil s sinom v Las Vegasu, saj (spet) ni dobil ameriške vize. Dvoboj z Ircem si je tako ogledal preko malega zaslona. "Zelo strog bom do njega. Opozoril sem ga, ga rotil pred dvobojem, da se na dvoboju obnaša kot je treba, saj sem pričakoval, da bodo zadeve ušle kontroli. Ne glede na to, kako so provocirali v nasprotnem taboru, odgovornost je bila njegova. Sin ve, kako pomembna je zame disciplina. Ona je vedno na prvem mestu," je še povedal najboljši in najbolj znan dagestanski MMA trener. "V oktogonu lahko dela kar hoče, seveda v mejah dovoljenega, izven njega pa je povsem druga pesem. Med gledalci so tudi otroci in ženske, naključni gostje. To so stvari na katere sem ga ves čas opozarjal," je še dodal Abdulmanap Nurmagomedov,



Habiba Nurmagomedova in njegovo ekipo so medtem z vsemi častmi in tradicionalnimi obredi pričakali v domovini. Že na letališču v Mahačkali so ga rojaki pozdravili v narodnih nošah in s plesom, 30 - letni MMA borec pa se jim je v govoru tudi zahvalil.