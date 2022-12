Khalidov hitro ugnal Pudziana, Čužigajev obdržal pas, Przybisz pa ne

Najmočnejša evropska organizacija mešanih borilnih veščin je koledarsko leto zaključila v velikem slogu. Na borilnem spektaklu KSW 77 je bilo moč videti 11 atraktivnih borb, kar dve borbi za naslov prvaka in pa seveda obračun legend poljskega MMA-ja, v katerem je Mamed Khalidov ugnal Mariusza Pudzianowskega.

Za uvod v borilni spektakel je mlada Poljakinja Wiktoria Czyzewska zelo hitro opravila z ukrajinsko nasprotnico Aleksandro Karasevo, saj ji je po le dobri minuti zadala prvi poraz v profesionalni karieri. Tudi v drugi borbi je po sprva zelo izenačeni prvi rundi s podreditvijo v drugi rundi slavil poljski borec in sicer Shamad Erzanukaev, ki je Ircu Carlu McNallyju zadal prvi poraz v profesionalni karieri. Potem pa sta v kletko (znova) stopila Luksemburžan Yann Liasse in Poljak Adriana Gralak, ki sta se pomerila že oktobra, a se je njuna borba zaradi nenamernega prsta v oko hitro končala brez zmagovalca. Tudi Liasse je tako kot Erzanukaev pred njim borbo zaključil s podreditvijo v drugi rundi. V četrti rundi večera pa je kazalo, da bomo prvič videli sodniško odločitev, a se je dominantni Michal Domin odločil drugače in s t.i. triangle zaklepom manj kot pol minute pred koncem borbe osem let mlajšega rojaka prisilil v predajo.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Po predstavitvi vseh borcev dogodka pa sta bila na vrsti specialista za nokavte v prvi rundi Bogdan Gnidko in Madalin Pirvulescu. Ukrajinec in Moldavijec imata namreč skupno pod pasom že 13 profesionalnih borb, a se nihče od njiju še nikoli ni podal v drugo rundo. Borba se je tudi tokrat začela agresivno in čeprav je bila zaradi nenamernega udarca v mednožje nato za nekaj časa ustavljena, se je po nadaljevanju pričakovano hitro tudi končala. Gnidko je Pirvulescuja po le 38 sekundah nokavtiral z izjemno brco v glavo in tako svoj profesionalni rezultat povišal na devet zmag s predčasnim zaključkom v prvi rundi. Hitro je s svojim nasprotnikom opravil tudi obetavni poljski borec Patryk Kaczmarczyk, ki je z udarci v telo v skoraj natanko eni minuti odpravil Nemca Pascala Hintzna.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Nato pa so na sceno stopili izkušenejši borci. Kot prva sta se pomerila poljski specialist za borbo v stoje Andrzej Grzebyk in brazilski specialist za podreditve Oton Jasse. Slednji je borbo hitro preselil v parter, od koder je skušal zapretiti s podreditvami, a se je Poljak dobro uprl in z izjemno močnimi t.i. ground and pound udarci kaznoval Brazilca. Ko sta borca vstala, pa je Grzebyk to izkoristil in z enostavno kombinacijo desnega krošeja v glavo in levega v telo, Brazilca poslal na tla in si priboril tretjo zmago pod okriljem KSW-ja.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Pred borbami za šampionski pas pa sta bila na vrsti prvi in drugi izzivalec za naslov prvaka v peresni kategoriji Daniel Rutkowski, ki se je že marca letos (neuspešno) meril za naslov prvaka, in Lom-Ali Eskiev, ki ob treh zmagah poraza v KSW-ju še ne pozna. Zelo izenačena uvodna runda, ki je minila predvsem v boksarskem slogu, je pokazala, kako zelo podobna sta si borca.

Ste zamudili borilni spektakel KSW 77? Nič hudega, borbe si lahko kadarkoli ogledate na VOYO

Tudi druga runda je bila podobna prvi, počasi pa je postajalo jasno, da je v boksarskih tehnikah boljši Poljak in Nemec je v tretji rundi potreboval zaključek. In po 12 minutah borbe je na svoj račun le prišel tudi Eskiev, ki je ze desnico stresel Rutkowskega in se nato zapodil za njim v iskanju zaključka. Izkušeni Rutkowski se je sprva rešil pritiska, nato pa tik pred koncem storil napako, po kateri je Eskiev zaklenil giljotino, ki pa ni bila dovolj tesna in Poljak je znova pobegnil. Po sedmih borbah so torej šele po končani osmi borbi večera o zmagovalcu odločali sodniki, ki so z deljeno sodniško odločitvijo zmago pripisali Rutkowskemu, ki je nato k ponovnemu obračunu izval aktualnega prvaka Salahdina Parnassa.

Med gledalci poleg KSW-jevih prvakov ni manjkalo niti borcev, ki si kruh služijo v svetovno gledano najmočnejši organizaciji - UFC. V občinstvu so bili tako tudi Jan Blachowicz, Tom Aspinall in Karolina Kowalkiewicz.

Čužigajev ostaja prvak poltežke kategorije Po osmih borbah pa je napočil čas za težko pričakovano borbo za naslov prvaka poltežke kategorije. Šampionski pas je prvič branil Ibragim Čužigajev, ki se je januarja letos pomeril z dolgoletnim prvakom Tomaszem Narkunom in mu po petih krvavih rundah odvzel šampionski pas, in Ivan Erslan, ki se je še drugič v karieri pomeril za naslov KSW-jevega prvaka. Borca sta borbo začela zelo previdno, še posebej Hrvat, ki je le redko sprožil, medtem ko je Čužigajev narekoval tempo. Drugo rundo pa je verjetno po ostrih besedah, ki jih je slišal v kotu, bolje začel Erslan, dokler ga ni Čužigajev presekal z udarcem z obrata, ki je Hrvata poslal ob rob kletke. Tam mu je prvak zadal nekaj močnih udarcev in ga z levico za trenutek tudi poslal na tla, potem pa se je prvi izzivalec zbral in se vrnil v borbo. Čužigajev je minuto in pol pred koncem v polno zadel še z levim direktom in Erslana še drugič v rundi za kratek čas poslal na tla, kjer pa ga nato ni mogel zaključiti.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Šele v tretji rundi pa je visokorasli Hrvat le zbral pogum in se podal v nekaj divjih izmenjav, s katerimi pa ni dosegel, kar je želel. Čužigajev je je poplesaval po kletki in Erslan ga nikakor ni mogel zadet, nasprotno pa je je Čečen, ki se prvič bori pod turško zastavo, znova z udarcem iz obrata stresel Hrvata in vpisal še tretjo dobljeno rundo. V četrti rundi je bil Hrvat še najbolj konkurenčen, a vidno zdelan in izmučen, zaradi česar je Čužigajev ob vsaki izmenjavi iskal tisti odločilni udarec, ki bi nasprotnika nokavtiral. Erslan se je ob začetku pete runde zavedal, da potrebuje zaključek in takoj stopil naprej. Po nekaj manj kot minuti borbe je hrvaški borec dobro zadel z levim krošejem, ki pa ni zamajal trdoživega Čužigajeva. Prvič v borbi je bil precej boljši tekmec Erslan, ki je v zadnji rundi dominiral, a se je prebudil prepozno in odločitev o zmagovalcu prepustil sodnikom. Te so s soglasno sodniško odločitvijo zmago pripisalu Čužigajevu, ki je tako prvič obranil naslov prvaka KSW-jeve poltežke kategorije.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Bantamska kategorija ima novega prvaka Po borbi poltežkašev in še pred velikim spektaklom večera pa sta se za naslov prvaka bantamske kategorije pomerila Sebastian Przybisz in Jakub Wiklacz, ki se zelo dobro poznata, saj sta se do sedaj pomerila že dvakrat, vsak borec pa je zmagal eno izmed borb. Wiklacz je zelo hitro vzpostavil klinč in borbo želel preseliti na tla, kjer je najbolj nevaren, a mu to ni uspelo. Po kratki izmenjavi udarcev pa je mlajši izmed borcev le prišel do nog prvaka in ga uspešno zrušil na tla, a položaja nato ni izkoristil in borba se je znova preselila v stoječ položaj, od koder je Wiklacz poskušal še z nekaj brcami, ena izmed njih je Przybisza zadela tudi v mednožje. Druga runda se je začela bolj odprto kot prva, a je hitro Wiklacz vsilil klinč in nato borbo mojstrsko preselil v parter. Prvak se parterne borbe ni ustrašil in tudi sam poskusil z domiselnim poskusom podreditve. Borca sta nekajkrat zamenjala položaje, se v parterju borila do konca runde in sodnikom dala težko nalogo. Tudi v tretji rundi se je borba hitro preselila v parter, od koder je bil dalj časa v dominantnejšemu položaju Wiklacz, ki je v zadnjih sekundah Przybisza tudi ujel v giljotino in tesno stisnil, a je prvaka rešil zvonec, ki označuje konec runde.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Podobno se je zgodilo tudi v četrti rundi, ko pa je Wiklacz uspel prvaku splezati tudi na hrbet in pretil s podreditvijo. V peti rundi pa je uspešno rušenje na začetku borbe vpisal Przybisz, ki je nato hitro znova vstal, saj se je verjetno zavedal, da za zmago potrebuje zaključek. In ko je Wiklacz borbo znova preselil na parter, je Przybisz poskušal z udarci, ki pa niso nosili dovolj moči, neuspešno skušal dokončati nasprotnika. Še tretjič na KSW 77 so o zmagi odločali sodniki, ki so jo z deljeno sodniško odločitvijo pripisali Jakubu Wiklaczu. 26-letnik iz Olsztyna je tako v peti borbi pod okriljem organizacije postal prvak bantamske kategorije.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Khalidov hitro opravil s Pudzianowskim Nato pa je bilo vse nared za spektakel, ki so ga vsi čakali, na borbo legend in borcev, ki sta zaznamovala evropske mešane borilne veščine. Nekdanji prvak srednje in poltežke kategorije Mamed Khalidov je izzval moža, ki je bil kar petkrat okronan za najmočnejšega moža na svetu Mariusza Pudzianowskega. Spomnimo, Khalidov je bil na uradnem tehtanju kar 24 kilogramov težji od tri leta starejšega rojaka, a nič ne de, saj v igri ni šampionskega pasu, temveč gre za čast, slavo in pa predvsem spektakel.

icon-expand Mamed Khalidov in Mariusz Pudzianowski FOTO: KSW

Khalidov je borbo dobro otvoril z brcami, a je Pudzianowski takoj vsilil klinč, iz katerega je nasprotnika želel zrušiti na tla, a se je zgodilo ravno obratno. Lep judo met je uspel Khalidovu, ki je Pudziana vrgel na tla, a se je orjak hitro pobral in znova vsilil klinč, iz katerega pa je poljak čečenskega porekla pokazal rokoborsko znanje in Pudziana atraktivno vrgel na tla. Od tam pa je precej spretnejši Khalidov hitro splezal na hrbet Pudzianowskega in nanj spustil točo udarcev, po kateri je Pudzian potapkal.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke