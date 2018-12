Khan še ni pozabil brutalnega nokavta: Mislim, da bi Canelo premagal tudi Mayweatherja

V kultnem Madison Square Gardnu je vse nared za veliki boksarski obračun, v katerem se bosta merila aktualni prvak Michael ’Rockey’ Fielding in izzivalec Canelo Alvarez . Mehičan je septembra v povratni borbi prekinil vladavino Genadija Golovkina , posledice udarcev pa so vidne še danes.

Šibka točka mehiškega boksarskega superzvezdnika bi lahko bili dve brazgotini na obrazu, ki se vse od borbe z "GGG-jem" že niso uspele povsem poceliti. Fielding bi tako lahko z novimi udarci stanje na obrazu še poslabšal, a Alvarez je že zagotovil, da mu brazgotini ne bi smeli povzročati večjih nevšečnosti. Aktualni prvak se bo tako moral pošteno paziti, Canelo namreč do nasprotnikov ne čuti usmiljenja.

To je izkusil tudi Amir Khan, ki se je pred dvema letom in pol meril z Mehičanom. Slednji je obračun dobil v šesti rundi z brutalnim nokavtom. "Všeč mi je Rocky, je brilijanten fant, a boril sem se s Canelom... Mislim, da Rocky nima možnosti," je dejal Khan in nadaljeval: "Canelo je zver. Način na katerega je premagal Golovkina. Mislim, da ga nihče ne more zaustaviti."