Kikboksar je umrl po tem, ko je po lastni volji zapustil bolnišnico

41-letnik je pred svojo smrtjo kritiziral belgijsko vlado zaradi ukrepov, s katerimi so vodilni v državi poskušali zajeziti širjenje virusa. Pogrebnik , kot so ga klicali v kikboksarskih krogih, je novembra na svojem profilu na Instagramu objavil sliki iz oddelka za intenzivno nego. V bolnišnico je odšel šele po tem, ko je njegov trener Osman Yigin vztrajal, da z njim ne bo treniral, dokler ne bo obiskal zdravnikov.

26. novembra je objavil novico, da je načrtovana borba, v kateri bi moral sodelovati, preklicana. "Bojevnik se nikoli ne umakne, vrnil se bom še močnejši. Rodil sem se pred rokom in še naprej se bom kot moški boril do smrti. Nikoli se ne bom predal in umrl bom brez obžalovanja," je ob tej novici zapisal Frederic Sinistra.

Tri dni pred svojo smrtjo je na spletni platformi Facebook odgovoril na komentar enega od svojih sledilcev z besedami: "Hvala za vso vašo podporo. Doma sem in počivam, tako mora biti. Vrnil se bom tisočkrat močnejši."

Sinistra je v svoji karieri osvojil svetovna in evropska tekmovanja v težki kategoriji. Leta 2004 je bil belgijski državni prvak. Njegovo razmerje zmag in porazov v karieri je bilo 39-9. Za seboj je zapustil soprogo in dva otroka. V objavi na njegovem Facebook profilu po njegovi smrti, je njegova žena zanikala, da je umrl zaradi covida-19.