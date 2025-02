Kita sporočil Fabjanu: V Stožicah boš padel kot klada

Slovenski šampion Miran Fabjan živi svojo drugo športno pomlad. Čeprav bo ravno 12. aprila, ko bo v ljubljanskih Stožicah na sporedu nov borilni spektakl pod okriljem organizacije FNC (FNC 22), na katerem bo izzval neugodnega 44-letnega poljskega borca Michala Kito, dopolnil okroglih 40 let, deluje kot pravi mladenič.

Po zaključni borbi v Zadru na dogodku FNC 21 sta se naš borec in Poljak srečala v kletki in si namenila nekaj sočnih besed, nakar je Kita Slovencu jasno sporočil, kaj ga čaka spomladi v Ljubljani. "Čakal te bom 12. aprila v tvoji Sloveniji. In tukaj je še ena stvar ... V Stožicah boš padel kot klada," je v svojo zmago trdno prepričan poljski borec, ki je v dozdajšnji karieri v 38 profesionalnih borbah dosegel 22 zmag, 15 porazov in en remi.