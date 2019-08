Kje se bosta udarila Joshua in Ruiz? Hearn hvali Cardiff, Mehičan zavrača borbo na Otoku

Ob tem je Hearn poudaril, da Mehičan kaj dosti besede pri sami izbiri le ne bo imel, čeprav je novi težkokategorni šampion izrazil željo po borbi na domačih tleh. "Ne želijo priti v Veliko Britanijo, saj bi bila to zanje velika sprememba. Zavedamo se svojega položaja, z vsem spoštovanjem do Ruiza, bomo na koncu mi tisti, ki bodo določili lokacijo,"je zagotovil Hearn in še enkrat označil stadion v Cardiffu kot najprimernejšo lokacijo za revanšo.

Revanša je določena po pogodbi, vendar se je zapletlo že v samem začetku. V Britančevem štabu so potrdili, da je načrtovanje novega boksarskega zmenka že v teku, nemalo preglavic pa jim je povzročila izbira lokacije. "Sedaj mislim, da že vem, kje bo potekala borba. Počakati moram še na nekaj papirjev, potem pa bomo novico objavili tudi uradno," je v pogovoru za Sky Sports dejal boksarski promotor Eddie Hearn in razkril: "Najverjetnejša izbira je Cardiff. Poleg tega so na seznamu še dve, tri nevtralne lokacije. Za te navija Ruiz, a če se bomo odločili za Wales, potem bo borba pač v Walesu."

Ruiz zavrača predlog o revanši na Otoku

Prvak težke kategorije po verzijah IBF, WBO in WBA je za Hearnove načrte že izvedel in izrazil veliko nestrinjanje z idejo o borbi na britanskih tleh. "To se ne bo zgodilo. Pogajanja med ekipama so še vedno v teku, podajamo si žogico. Sam bi se z veseljem ponovno pomeril v Madison Square Gardenu, pa tudi The Staples Center v Losa Angelesu in Las Vegas bi bila kot nalašč za to," je svoje prepričanje izrazil Ruiz Jr.