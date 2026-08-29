Klofuta, kaos in obračun za svetovni naslov

Moses Itaum in Filip Hrgović FOTO: AP

Hrvat ali Britanec. Veteran ali vzhajajoča zvezda. Izkušnje ali mladost. 34-letni Hrvat Filip Hrgović in 21-letni Britanec Moses Itauma se bosta v sloviti londonski O2 Areni pomerila za naslov svetovnega prvaka v težki kategoriji po različici IBF. To bo dvoboj med potrpežljivostjo, ki že leta čaka na svoj veliki trenutek, in ambicijo, ki želi čim prej osvojiti vrh. Veliko več kot zgolj pas je v igri predvsem za 21-letnega Itaumo. Na Slovaškem rojeni Britanec je v dosedanji profesionalni karieri še neporažen. Na vseh 14 obračunih je slavil, kar 12-krat pa je do zmage prišel s prekinitvijo. Borec, rojen slovaški materi in nigerijskemu očetu, je nase opozoril že zelo zgodaj in se uveljavil kot eden najbolj zanimivih mladih obrazov težke kategorije. Zdaj lahko naredi še korak dlje. Če bo v soboto premagal Hrgovića, se bo v zgodovino vpisal kot najmlajši svetovni prvak v težki kategoriji po Miku Tysonu, ki je do naslova prišel leta 1986.

Itauma vs Hrgović FOTO: Sofascore.com

Večina britanskih nekdanjih boksarjev pričakovano stavi na Itaumo, predvsem zaradi njegove kombinacije hitrosti, gibanja, natančnosti in moči. Naseem Hamed verjame, da bo Britanec brez večjih težav osvojil naslov, šel pa je še korak dlje: "Mislim, da bo to ena najlažjih noči v Mosesovi karieri in da bo osvojil naslov svetovnega prvaka." Carl Frampton prav tako napoveduje zmago Itaume, ki naj bi z natančnimi udarci hitro prevzel nadzor nad dvobojem. Tudi Tony Bellew vidi ključ do zmage v Britančevi hitrosti, delu nog in eksplozivnosti ter verjame, da bi lahko dvoboj končal že v prvih treh rundah. Ob vsem tem dobi človek občutek, da v angleški javnosti znova prevladuje občutek samoumevne zmage svojega varovanca – nekaj, kar angleška javnost in njihovi "strokovnjaki" počnejo precej pogosto, tudi v drugih športih. Vzporednice lahko potegnemo s podcenjevanjem hrvaške nogometne reprezentance pred polfinalom svetovnega prvenstva leta 2018. Tudi takrat so Angleži verjeli, da je pot v finale skoraj že tlakovana, nato pa so se opekli proti našim južnim sosedom.

Filip Hrgović FOTO: AP

Osem let pozneje se zdi, da se zgodba znova piše po podobnem scenariju. Na eni strani upravičena samozavest britanske javnosti v svojega varovanca, s katero seveda ni nič narobe, a je ob njej čutiti tudi podcenjevanje nasprotnika. Hrgović ima za seboj precej več izkušenj kot mladi Britanec in je že okusil največji športni oder. Zagrebčan je nastopil na olimpijskih igrah v Riu de Janeiru leta 2016, kjer je osvojil bronasto medaljo. V profesionalnem boksu je zbral 20 zmag in en poraz, kar 15 nasprotnikov pa je premagal predčasno. Posebnost njegovega sloga je predvsem mirnost pod pritiskom in izjemna trdnost, zaradi katere ga je zelo težko zlomiti, ko enkrat stopi v ring. Za Hrvata pa bo to priložnost, da po letih čakanja končno pride do svetovnega vrha.

Mladost Itaume je prišla do izraza že na tehtanju, kjer je s svojim provokativnim vedenjem zakuhal incident in si prislužil klofuto.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Soočenje se je začelo povsem običajno, nato pa se je Hrgović obrnil proti kameram in fotografom. V tistem trenutku ga je mladi Britanec porinil, dogajanje pa je v le nekaj sekundah ušlo izpod nadzora. Hrvaški boksar je izgubil ravnotežje in padel, vendar je nemudoma vstal ter se vrnil proti Itaumi. Sledila je klofuta naravnost v obraz Britanca. "On je začel," je po dogodku dejal Zagrebčan.