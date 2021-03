Kmalu spopad velikanov težke kategorije: Miočić vs. Ngannou drugič

Zdaj je tudi uradno potrjeno, da se bosta na borilnem spektaklu UFC 260 v lasvegaškem kompleksu APEX v noči s 27. na 28. marec za naslov svetovnega prvaka v kraljevi kategoriji pomerila branilec naslova Stipe Miočić in njegov prvi izzivalec Francis Ngannou.

Ta novica je razveselila številne privrženke in privržence tega športa, saj bo na omenjenem dogodku na sporedu še en obračun za šampionski pas, in sicer v peresno lahki kategoriji med Alexandrom Volkanovskim(branilec naslova) in drugopostavljenim izzivalcem Brianom Ortego.

Če k temu dodamo še dvoboj med nekdanjim svetovnim prvakom Tyronom Woodleyjem in Vicentejem Luquejem, je krog sklenjen. A vrnimo se na kratko še 'težkokategornikoma' Miočiću in Ngannouju, ki bosta po januarju 2018 uprizorila povratni obračun, potem ko je ameriški borec hrvaških korenin pred dobrimi tremi leti v bostonskem TD Gardnu v zelo intenzivni borbi zasluženo ugnal kamerunskega 'hrusta'. Čeprav večina stavničarjev vlogo favorita pripisuje tokratnemu izzivalcu (1,70 – 2,15), je jasno, da Ngannouja – če se bo želel okititi z naslovom svetovnega prvaka – znova čaka zelo zahtevno delo.

Dodajmo, da se bosta v oktagonu pomerila tudi priljubljeni Sean O'Malley in nekoč eden od največjih brazilskih talentov, Thomas Almeida.