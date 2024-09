Slovenec Miran Fabjan , ki se bo v glavni borbi večera boril z Yorganom De Castrom, ni bil v prvotnem planu organizacije FNC. 39-letnik je namreč zamenjal poškodovanega FNC-jevega prvaka težke kategorije Ivana Vitasovića . "Jaz ne izbiram, sem vedno pripravljen in tudi sedaj je tako. Smo tukaj, pripravljeni, De Castro pa po mojem mnenju ni pripravljen. Gremo po nokavt, gremo vzeti največ skalp slovenskega MMA-ja. Nisem sicer povsem stoodstoten, toda mislim, da bo to to. Pojdimo spisat zgodovino," Fabjan optimistično napove scenarij.

"Bil sem glavni sparing partner Ivanu (Vitasoviću), Castra sem povsem zanaliziral, sicer ne tako, da mu kontriram, ampak da ga oponašam. Dejansko sem bil jaz on in tisti, ki prejema udarce. Na žalost se je nato Ivan poškodoval in sem dejansko sam dal pobudo, da ga jaz nadomestim, saj sem nasprotnika tako dobro zanaliziral. Videl sem priložnost, saj točno vem, kje in kako udarja. Točno vem, kje je ranljiv. Zares sem prepričan v svojo zmago in z lahkoto rečem, da ga rešijo samo nosila," nadaljuje v svojem slogu.

Zmagovalec borbe bo torej ob odsotnosti nespornega prvaka postal začasni prvak FNC-jeve težke kategorije. Toda Fabjan poudarja: "Vedno bom pomagal organizaciji, ki me je izstrelila med zvezde. Za kakršnokoli menjavo sem tukaj, če ni težav s kilažo, potem bom vedno in povsod priskočil na pomoč. Ko osvojim ta pas, bom titulo predal Ivanu, s pasom pa se bodo igrali otroci. Ker ta pas meni dejansko ne bo pomenil nič. Moj pas bi bil v poltežki oziroma srednji kategoriji. To bomo iskali v prihodnosti," napove.

Za konec pa seveda povabi še vse privržence tega športa, da se zberejo in navijajo v Puli: "'Slovenski Rocky' se bo oddolžil s spektakularnim nokavtom, povedal zraven kaj pametnega in zgodba se nadaljuje, vabljeni vsi na spektakel." Še več o borilnem dogodku in ostalih borcih, ki si jih boste lahko ogledali, pa si lahko preberete v spodnjem članku.