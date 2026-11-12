Ko se dva borca srečata v hotelu, sledita kaos in množičen pretep

Rus Usman Nurmagomedov je na recepciji hotela v Abu Dabiju s hrbta pristopil Gruzijcu Merabu Dvališviliju. Ko se je Gruzijec obrnil, ga je Rus udaril. Po začetnem šoku se je Dvališvili začel braniti, vključili pa so se številni prisotni, predvsem tisti, ki so v hotel prišli skupaj z Nurmagomedovim. Razlog za napad ni znan, predvsem pa ni pomemben in sprejemljiv, saj to, kar je dovoljeno v kletki, vsekakor ni sprejemljivo in zakonito zunaj nje.

icon-chevron-right 1 2 icon-chevron-right Merab Dvališvili Profimedia

Usman Nurmagomedov Profimedia



Leta 2025 je Dvališvili na dogodku UFC 311 premagal Usmanovega brata Umarja Nurmagomedova v bantamski kategoriji. Umar in Dvališvili sta se julija letos v Gruziji že stepla tudi zunaj kletk, zadnji v seriji neljubih dogodkov pa naj bi se zgodil, ko je Dvališvili v prisotnosti svojega prijatelja Sabe Lazišvilija, brata nekdanjega UFC-borca Zviada Lazišvilija sodeloval pri intervjuju.

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Dvališvili je na družbenih omrežjih objavil posnetek, na katerem so vidne poškodbe na njegovem obrazu po pretepu. "Opravljal sem intervju z organizacijo RAF na recepciji hotela, ko so mi Usman in njegovi prijatelji pristopili s hrbta in začeli udarjati mene in mojega mladega prijatelja. Varnostniki so me držali in tepli so nas na tleh kot pravi luzerji," je ob posnetku zapisal Dvališvili.

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