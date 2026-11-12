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Borilni športi

Ko se dva borca srečata v hotelu, sledita kaos in množičen pretep

Abu Dabi, 12. 11. 2026 07.58 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
M.D.
Pretep Usmana Normagomedova in Meraba Dvališvilija v recepciji hotela

Ko se dva borca srečata v kletki, so pravila jasna, sodnik prisoten in zdravniške službe pripravljene na posredovanje. Ko pa se dva borca srečata na recepciji hotela v Abu Dabiju, pa na žalost sledita kaos in množičen pretep ...

Rus Usman Nurmagomedov je na recepciji hotela v Abu Dabiju s hrbta pristopil Gruzijcu Merabu Dvališviliju. Ko se je Gruzijec obrnil, ga je Rus udaril. Po začetnem šoku se je Dvališvili začel braniti, vključili pa so se številni prisotni, predvsem tisti, ki so v hotel prišli skupaj z Nurmagomedovim. Razlog za napad ni znan, predvsem pa ni pomemben in sprejemljiv, saj to, kar je dovoljeno v kletki, vsekakor ni sprejemljivo in zakonito zunaj nje.

Leta 2025 je Dvališvili na dogodku UFC 311 premagal Usmanovega brata Umarja Nurmagomedova v bantamski kategoriji. Umar in Dvališvili sta se julija letos v Gruziji že stepla tudi zunaj kletk, zadnji v seriji neljubih dogodkov pa naj bi se zgodil, ko je Dvališvili v prisotnosti svojega prijatelja Sabe Lazišvilija, brata nekdanjega UFC-borca Zviada Lazišvilija sodeloval pri intervjuju.

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Dvališvili je na družbenih omrežjih objavil posnetek, na katerem so vidne poškodbe na njegovem obrazu po pretepu. "Opravljal sem intervju z organizacijo RAF na recepciji hotela, ko so mi Usman in njegovi prijatelji pristopili s hrbta in začeli udarjati mene in mojega mladega prijatelja. Varnostniki so me držali in tepli so nas na tleh kot pravi luzerji," je ob posnetku zapisal Dvališvili.

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Razlagalnik

UFC oziroma Ultimate Fighting Championship je največja in najbolj znana svetovna organizacija za mešane borilne veščine (MMA). Ustanovljena je bila leta 1993 z namenom, da bi ugotovili, katera borilna veščina je najučinkovitejša v realnih bojnih pogojih, danes pa združuje vrhunske športnike z vsega sveta, ki tekmujejo v različnih težnostnih kategorijah po strogo določenih pravilih.

Abu Dhabi je glavno in drugo največje mesto Združenih arabskih emiratov ter prestolnica istoimenskega emirata. V zadnjih desetletjih se je razvil v pomembno globalno središče za gostovanje velikih mednarodnih športnih dogodkov, vključno s tekmovanji Formule 1, nogometnimi prvenstvi in prestižnimi borilnimi dogodki organizacije UFC.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
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Usman Nurmagomedov Merab Dvališvili

Lepo priznanje za MMA Zvezo Slovenije

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