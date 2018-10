Koga Nurmagomedov kuje v zvezde? 'Nove generacije potrebujejo vzornike kot je on'

Že kar nekaj tednov je minilo ob borbe med Conorjem McGregorjem in Habibom Nurmagomedovom , ki je Rusa izstrelila med zvezde. Potem, ko se je okitil z naslovom svetovnega prvaka UFC v lahki kategoriji, je Dagestanec začel uživati v slavi in pozornosti, ki mu jo namenjajo mediji, nekaj prahu pa je dvignil tudi s povabilom Floydu Mayweatherju , s katerim naj bi zaplesal v ringu.

A očitno ima tudi Habib svoj idole. V zadnjem intervjuju za Al Ittihad je novinarjem zaupal, da nadvse ceni Mohameda Salaha. "Še nikoli doslej ga nisem srečal, vendar mu sledim na družabnih omrežjih, saj je odličen nogometaš in človek. Potrebujemo več takšnih kot je on, takšnih, ki bodo odsevali naša moralna načela in nas dostojno predstavili v svetu," je zaupal Nurmagomedov, ki se je skupaj s Salahom uvrstil na lestvico najbolj vplivnih Muslimanov.

Ob tem je povedal, da občuduje tudi skromnost egipčanskega nogometnega zvezdnika, ki ni tuja niti njemu. "Salah je ustvaril ime iz naslova discipline. Nove generacije potrebujejo vzornike kot je on, da se od njih lahko učijo skromnosti, ne glede na to kako slavni so," je dodal Nurmagomedov in zaključil: "Je ikona, za katero bi morali skrbeti in ji pomagati na poti proti vrhu. Občudujem ga, občudujem njegovo moralo, ki jo širi po Evropi."