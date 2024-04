OGLAS

Jakob Nedoh v PFL FOTO: VOYO icon-expand

Jakob Nedoh je lani postal premierni prvak PFL premiernega evropskega turnirja v poltežki kategoriji. To je zagotovo največji uspeh v zgodovini slovenskih mešanih borilnih veščin. Zmage proti Riccardu Nosigliu, Anthonyju Salamoneju in Simeoneju Powellu so mu zagotovile mesto na letošnjem turnirju v Las Vegasu in izjemno priložnost, da osvoji bogato nagrado milijon dolarjev oziroma približno 934 tisoč evrov. "Evropski PFL je zame bil ogrevanje. To je bila zelo dobra izkušnja. Komaj čakam, da tu naredim šov. Videli bomo, na kateri ravni sem," je pred prvo borbo v Las Vegasu dejal razpoloženi Nedoh.

PFL je druga najmočnejša organizacija mešanih borilnih veščin, ki je zaslovela po posebnem sistemu tekmovanja, saj za razliko od ostalih organizacij prireja sezonske turnirje, v katerih se borci posameznih kategorij merijo za končno zmago in bogato nagrado milijon dolarjev oziroma približno 934 tisoč evrov.

Prva ovira na poti do laskavega naslova bo za Nedoha Turkmenistanec Dovledžan Jagšimuradov, ki bo debitiral pod okriljem PFL. 34-letni borec se je zadnja tri leta meril pod okriljem organizacije Bellator, ki jo je lani kupila prav organizacija PFL. Posledično so borci obeh organizacij po novem pod isto streho. Jagšimuradov je v Bellatorju zabeležil dva poraza in tri zaporedne zmage, zato se tako kot Nedoh v borbo podaja v dobrem nizu. Na Jagšimuradovi strani so zagotovo izkušnje, saj se bo Turkmenistanec v kletko podal že 30, medtem ko bo za slovenskega borca to jubilejni 10. nastop v mešanih borilnih veščinah.

Statistični predogled borbe Dovledžan Jagšimuradov – Jakob Nedoh FOTO: Sofascore.com icon-expand

"Je zelo izkušen, boril se je že v veliko bitkah, ampak je tudi manjši med borci v tej kategoriji. Šibek bo in jaz bom pritisnil nanj. Zmagal bom z osredotočenim pristopom," je Nedoh samozavesten pred bitko, ki jo boste lahko spremljali v soboto ob 2.00 na VOYO. Veliko samozavesti mu vliva tudi njegov trener Tomislav Sude, ki je prepričan v uspeh svojega varovanca: "Ko smo pred prvo borbo v Evropi rekli, da bo zmagal, so se vsi smejali. Vse je pokončal in zdaj boste znova videli." Majhna ekipa in trdo delo sta ključna dela recepta za uspeh Primorca: "Obožujem ta šport in imam pravo miselnost, da prebrodim zelo zahtevne ovire. Ko postane težko, začnem delati. To počnem tudi zaradi ljudi, kot je moj trener, ki zelo verjame vame. Užalil bi jih, če ne bi delal trdo, ker so vame vložili toliko časa in vere."