Komaj čakamo: uradno potrjen povratni dvoboj Wilderja in Furyja

To bo po lanskem decembru drugi medsebojni dvoboj omenjenih boksarskih težkokategornikov, ki sta v prvem obračunu prikazala izjemno borbo, po koncu katere ob soglasni sodniški odločitvi (žal) nismo dobili zmagovalca. Čeprav je Deontay Wilder , sicer aktualni svetovni prvak v težki kategoriji po verziji WBC, kar dvakrat spravil na kolena neustrašnega Tysona Furyja , pa se je slednji v obeh primerih uspel pobrati in oddelati borbo do zadnjega gonga. Glede na statistične podatke - predvsem ničlo pri obeh, ko gre za število porazov v dozdajšnjih dvobojih - še s toliko večjo nestrpnostjo pričakujemo 'revanšo' v lasvegaški MGM Grand Garden Areni, ki bo na sporedu 22. februarja ob neposrednem prenosu na VOYO.

Wilder: "Po 22. februarju ne bo več neznank."

Uradna potrditev borbe je obenem dokaz, kako močno si borca želita poravnati stare račune in obenem določiti, kdo je v tem trenutku v prednosti. "Po 22. februarju ne bo več neznank. Dokončal bom tisto, kar sem lanskega decembra začel. Fury pa se tokrat ne bo tako hitro pobral s tal," je po uradni potrditvi povratnega dvoboja dejal aktualni prvak Wilder, medtem ko mu samooklicani 'Kralj Romov' ni ostal dolžan: "Borba je dogovorjena, spremljajte me in videli boste, kako bom nokavtiral Wilderja."



Spomnimo, da v igri ni 'le' WBC-jev šampionski pas, temveč tudi Ring Magazine lovorika, ki trenutno nima svojega lastnika. Kot tudi Furyjev status linearnega svetovnega prvaka, brez katerega pravzaprav nikdar niti ni ostal, glede na to, da je šampionske pasove izgubil izven ringa. V februarsko 'revanšo' boksarja vstopata z zastrašujočo statistiko zmag brez samcatega poraza. 'Bronasti bombarder' (Wilder, op. p.) jih ima 42, od tega 41 z nokavtom ob že omenjenem 'remiju', Fury pa jih je do zdaj dosegel 29.



Od njunega prvega medsebojnega obračuna v Los Angelesu je minilo nekaj več kot leto dni, v vmesnem času pa sta oba dosegla po dve zmagi; Wilder je bil boljši od Dominica Breazealeja in Luisa Ortiza, medtem ko je Britanec slavil proti Tomu Schwarzu in Ottu Wallinu.