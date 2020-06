Končno do spektakla: Joshua in Fury sta se dogovorila za dve borbi, prva poleti 2021

"Joshua se je dogovoril za dve borbi s Furyjem," je za Sky Sports potrdil zastopnik Anthonyja Joshue Eddie Hearn . Aktualni vladar težke kategorije bo tako imel pred seboj izjemno težko nalogo, saj Fury še ne pozna poraza med poklicnimi boksarji. "Napredujemo," je odgovoril Hearn, ko so ga vprašali o podrobnostih borb. "Še veliko moramo doreči. Iščemo tako prizorišča kot ustrezne datume. Lahko pa povem, da sta se borca uskladila glede delitve finančne pogače," je dodal Hearn in izpostavil, da mora Fury po pravilih prej opraviti še z Dillianom Whyteom , v kolikor bo ta pripravljen stopiti v ring.

Ker je vse skupaj zaustavila še pandemija novega koronavirusa, je tako jasno, da borbe med Britancema ne bo v letu 2020, temveč leta 2021. "Prvi dvoboj bi se lahko zgodil poleti 2021. Do takrat je dovolj časa, da Wyhte dobi svojo priložnost," je dodal Hearn. Ta pozdravlja odločitev, da sta se Joshua in Fury dogovorila glede finančnih podrobnosti. "Glavna stvar je, da je sta se borca dogovorila za dve borbi. Najtežja stvar dogovora je vedno finančna slika. Verjamem, da smo na dobrem mestu, kjer sta se oba boksarja dogovorila, da bo tako, kot mora biti. Pogodbe še niso podpisane, saj morajo biti nekatere stvari še dorečene. Imamo pa model, ki zadovoljuje obe strani," je sklenil Hearn.

Ta je borbo med Joshuo in Furyjem označil za največji spopad v zgodovini britanskega boksa. "Ne gre više in v naši generaciji nikoli ne bo večjega spopada," je prepričan Hearn. Fury je še neporažen v svetu poklicnega boksa, medtem ko ima Joshua, aktualni vladar težke kategorije zadnjih nekaj let na kontu le en presenetljiv poraz z Andyjem Ruizom ml. Še pred borbo z Joshuo bo Fury moral opraviti z Wilderjem, kar Fury vidi kot precejšnjo oviro. "Ena težava. Moram premagati Wilderja. Nato pa gremo v spopad z Joshuo. Naslednje leto, toda vmes je ovira na poti, ki sliši na ime Deontay Wilder," je zapisal Fury. Tudi Joshua ima na poti do Furyja oviro, ki sliši na imeKubrat Pulev.