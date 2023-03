Luka Podkrajšek se konec aprila vrača v WFC-jevo kletko

Domači dogodek WFC 25, ki bo potekal v Hali Tivoli, bo sicer naslovil izkušeni slovenski borec Marko Drmonjič , ki se bo pomeril s sedem let mlajšim Erkom Junom . Karte za borilni spektakel so še na voljo!

World Freefight Challenge oziroma WFC je v naši regiji sinonim za odlične dogodke in izjemne borbe. Prvi dogodek je predsednik organizacije Zlatko Mahić organiziral že pred 17 leti, zadnjega, ko je prvič združil moči z eno najhitreje rastočih organizacij na svetu Brave CF, pa pred tremi leti. Zdaj se WFC s svojo 25. izvedbo vrača na veliko sceno in prvič si bo borilni spektakel moč v živo ogledati na Kanalu A in VOYO.