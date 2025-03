Kontroverzna boksarka Trumpu: Od rojstva sem ženska

Naslednje olimpijske igre so na sporedu leta 2028 v Los Angelesu, kmalu po začetku drugega predsedniškega mandata pa je Donald Trump dejal, da transspolnim osebam na tem spektaklu ne bo več dovolil tekmovati v ženskih kategorijah. A Imane Khelif to ne skrbi preveč: "Predsednik ZDA je sprejel odločitev glede politike transspolnosti v Ameriki. Nisem transspolna oseba, zato me to ne skrbi in ne straši. To je moj odgovor njemu. Moj cilj je, da v Los Angelesu osvojim še eno zlato."