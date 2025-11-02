Kontroverzno: Hrvaški težkaš že slavil zmago, nato bil nokavtiran

Ante Delija je že mislil, da je vknjižil svojo drugo zmago v prestižni organizaciji UFC, ko se je vse obrnilo na glavo. Sodnik je namreč ocenil, da borec iz Dubrovnika tekmeca Walda Cortes-Acosto pred zaključnim naletom s prstom zadel v oko in po ogledu posnetka dovolil, da se borba nadaljuje. Cortes-Acosta je to izkoristil in nekdanjega prvaka PFL nokavtiral.

Ante Delija je bil tik pred svojo drugo zaporedno zmago v UFC. FOTO: UFC icon-expand

Dogodkom, kot se je zgodil na UFC Fight Night: Garcia vs. Onama, smo v najmočnejši organizaciji za borbe po pravilih mešanih borilnih veščin na svetu priča redko. Ante Delija je proti Waldu Cortes-Acosti že slavil zmago, sodnik v kletki Mark Smith je označil konec borbe, nato pa je prišlo do nepričakovanega preobrata. Cortes-Acosta se je namreč pritoževal, da ga je Hrvat s prstom zadel v oko, kar je seveda prepovedano, sodniki in atletska komisija pa so se odločili za ogled posnetka. Ocenili so, da je Delija pred samim zaključkom borbe res tekmeca zadel s prstom v oko ter so borcu iz Dominikanske republike namenili pet minut časa, da si opomore in oceni, ali lahko borbo nadaljuje.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Cortes-Acosta se je odločil, da se bo boril naprej in izkoristil vrtiljak čustev, skozi katerega je moral iti Delija, ki je pred tem s svojo ekipo že slavil zmago. Izkušenega borca iz Dubrovnika je zadel z močnim udarcem in še pred koncem prve runde prišel do odmevnega preobrata. "Zadel me je s prsti v oči. Odločil sem se, da borbo nadaljujem. Imam občutek, da je moj vid le 20-odstoten, a briga me. Aspinall, prihajam pote. Bodi pripravljen," je Cortes-Acosta po borbi izzval prvaka težke kategorije in moštvenega kolega Delije Toma Aspinalla. Ta sicer le teden pred tem ni bil zmožen nadaljevati borbe v Abu Dabiju, potem ko ga je s prsti v oči zadel Ciryl Gane.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Delija: Spoštujem vse, a ne, ko se kršijo pravila

Svoje mnenje o prekinitvi borbe je izrazil na družbenem omrežju Instagram. Nastali položaj je razložil v petih točkah. "1. nisem prepričan, da sem ga s prstom zadel v oko ali ob očesu. Želim posnetek, na katerem se točno vidi prst v očesu. 2. sodnik ni zaustavil časa (time-out), ampak je prekinil borbo in me razglasil za zmagovalca. Ta odločitev se pozneje ne more spremeniti! 3. nasprotnik je sedel in počival, medtem ko so sodniki več minut gledali posnetek. 4. posnetek so uporabili po prekinitvi, kar pravila ne dopuščajo! 5. Po vsemu temu se je borba neregularno nadaljevala," je zapisal nekdanji prvak organizacije PFL in dodal: "Ne želim nič drugega, kot pravico. Ne bežim od poraza, spoštujem vsakega nasprotnika in sprejmem vsak izid. A ne, ko se kršijo pravila in ko me pokradejo. Ne na tak način. Tega naš šport še ni videl."

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči