Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarka Borilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Borilni športi

Kontroverzno: Hrvaški težkaš že slavil zmago, nato bil nokavtiran

Las Vegas, 02. 11. 2025 11.52 | Posodobljeno pred 41 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 3 min
Avtor
Tadej Vidrih
Komentarji
3

Ante Delija je že mislil, da je vknjižil svojo drugo zmago v prestižni organizaciji UFC, ko se je vse obrnilo na glavo. Sodnik je namreč ocenil, da borec iz Dubrovnika tekmeca Walda Cortes-Acosto pred zaključnim naletom s prstom zadel v oko in po ogledu posnetka dovolil, da se borba nadaljuje. Cortes-Acosta je to izkoristil in nekdanjega prvaka PFL nokavtiral.

Ante Delija je bil tik pred svojo drugo zaporedno zmago v UFC.
Ante Delija je bil tik pred svojo drugo zaporedno zmago v UFC. FOTO: UFC

Dogodkom, kot se je zgodil na UFC Fight Night: Garcia vs. Onama, smo v najmočnejši organizaciji za borbe po pravilih mešanih borilnih veščin na svetu priča redko. Ante Delija je proti Waldu Cortes-Acosti že slavil zmago, sodnik v kletki Mark Smith je označil konec borbe, nato pa je prišlo do nepričakovanega preobrata. Cortes-Acosta se je namreč pritoževal, da ga je Hrvat s prstom zadel v oko, kar je seveda prepovedano, sodniki in atletska komisija pa so se odločili za ogled posnetka. Ocenili so, da je Delija pred samim zaključkom borbe res tekmeca zadel s prstom v oko ter so borcu iz Dominikanske republike namenili pet minut časa, da si opomore in oceni, ali lahko borbo nadaljuje.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Cortes-Acosta se je odločil, da se bo boril naprej in izkoristil vrtiljak čustev, skozi katerega je moral iti Delija, ki je pred tem s svojo ekipo že slavil zmago. Izkušenega borca iz Dubrovnika je zadel z močnim udarcem in še pred koncem prve runde prišel do odmevnega preobrata. "Zadel me je s prsti v oči. Odločil sem se, da borbo nadaljujem. Imam občutek, da je moj vid le 20-odstoten, a briga me. Aspinall, prihajam pote. Bodi pripravljen," je Cortes-Acosta po borbi izzval prvaka težke kategorije in moštvenega kolega Delije Toma Aspinalla. Ta sicer le teden pred tem ni bil zmožen nadaljevati borbe v Abu Dabiju, potem ko ga je s prsti v oči zadel Ciryl Gane.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Delija: Spoštujem vse, a ne, ko se kršijo pravila

Svoje mnenje o prekinitvi borbe je izrazil na družbenem omrežju Instagram. Nastali položaj je razložil v petih točkah. "1. nisem prepričan, da sem ga s prstom zadel v oko ali ob očesu. Želim posnetek, na katerem se točno vidi prst v očesu. 2. sodnik ni zaustavil časa (time-out), ampak je prekinil borbo in me razglasil za zmagovalca. Ta odločitev se pozneje ne more spremeniti! 3. nasprotnik je sedel in počival, medtem ko so sodniki več minut gledali posnetek. 4. posnetek so uporabili po prekinitvi, kar pravila ne dopuščajo! 5. Po vsemu temu se je borba neregularno nadaljevala," je zapisal nekdanji prvak organizacije PFL in dodal: "Ne želim nič drugega, kot pravico. Ne bežim od poraza, spoštujem vsakega nasprotnika in sprejmem vsak izid. A ne, ko se kršijo pravila in ko me pokradejo. Ne na tak način. Tega naš šport še ni videl."

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Glede na to, da podobne prizore v kletki MMA vidimo redko, smo za mnenje zaprosili tudi najbolj priznanega sodnika v regiji, šefa sodniške komisije ter predsednika hrvaške zveze mešanih borilnih veščin Aleksandra Zorića. "Pravila so v tem primeru zelo jasno zapisana. Posnetek se lahko pogleda samo, če je borba zaustavljena (time-out). To je nedvomna napaka sodnika. Sodnik ni videl prsta v oko in to se zgodi. Tudi v počasnem posnetku se je komaj videlo, za kaj gre. V tem primeru (ko je borbo že prekinil), bi moral po ogledu posnetka borbo razveljaviti (no contest). Borba se v tem primeru ne bi smela nadaljevati. To je po mojem mnenju napaka, saj je to v pravilih jasno zapisano," je v pogovoru za našo spletno stran povedal Zorić. Delija in njegova ekipa se lahko na razplet borbe pritožijo in prav lahko se zgodi, da bo končni izid razveljavljen. Če bo pri takšni odločitvi vendarle ostalo, bo to za 35-letnega borca sedmi poraz v bogati karieri, doslej je vknjižil 26 zmag.

mma ufc nokavt ante delija
Naslednji članek

Kaja Schuster do brona na EP do 23 let v Kišinjovu

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
KOMENTARJI (3)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Stajerc22
02. 11. 2025 12.43
spet hrvati
ODGOVORI
0 0
modelx
02. 11. 2025 12.25
-1
krotarjem se po njihovem vedno godi krivica.
ODGOVORI
0 1
realnost je pač. taka
02. 11. 2025 12.42
preberi si pravila,UFC, če je borbo sodnik že prekinil ni povratka nazaj, delija je že slavil zmago, emocionalno se izpraznil, drugo pogled posnetkov po prekinjeni borbi ni dovoljen še manj pa spremenit odločitev v nadaljevanje borbe,tretje če že trdis da je prst v oko nasprotnika je borba brez zmagovalca, kdor koli v tej situaciji je pokraden ne glede na nacijo vero itd
ODGOVORI
0 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1330