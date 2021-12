Kosednar v plesu golih pesti moral priznati premoč Bakočeviću

Analitiki so po koncu borbe ocenili, da je bila borba med Kosednarjem in Bakočevićem upravičeno izbrana za borbo večera, saj sta oba borca postregla s pogumno in dobro predstavo. V drugi rundi je Bakočević z odličnim udarcem načel nos in arkado Kosednarja, ki pa je brez težav ostal na nogah. Črnogorec znova sicer ni mogel iz svoje kože – gledalce v Sremski Mitrovici je zabaval z netipičnimi boksarskimi vložki, poleg tega pa je pogosto provociral slovenskega borca 'Želvo'. V tretji rundi je Črnogorec znova dobro zadel Kosednarja v levo oko, in to ravno ob pravem času, saj je Kosednar proti Bakočeviću sprožil kar nekaj nevarnih udarcev.

Borba dveh mož z golimi pestmi je športna disciplina že vsaj od 17. stoletja, ko se pojavijo prvi zapisi o takšnih spopadih. Uporaba zaščitnih rokavic se je začela šele v drugi polovici 19. stoletja, a kljub temu se je boks z golimi pestmi ohranil predvsem na Britanskem otočju in v Ameriki, kjer so tovrstne športne dogodke prirejali vse do začetka prve svetovne vojne.

V zadnjih nekaj letih je boks z golimi pestmi po zaslugi nekaterih organizacij, ki so spisale moderna pravila, postal novodoben šport, ki pa ni zgolj krvavo pretepanje, temveč vsebuje številne prepovedi, omejitve in sistem točkovanja. Najbolj znani organizaciji na področju tega novega športa sta britanski Bare Knuckle Boxing in ameriški Bare Knuckle Fighting Championship, katerega prvaki so večinoma nekdanji profesionalni boksarji in borci mešanih borilnih veščin.