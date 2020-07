'Kot borec misliš, da si imun na izgorelost'

Alen Štritof se je z borilnimi veščinami začel ukvarjati zelo zgodaj. Najprej je spoznaval veščine karateja, nato pa je prestopil v tajski boks. Podlaga za to odločitev je bila naklonjenost polnemu kontaktu med borcema. Najprej ga je poučeval eden od prvih uspešnih tajski boksarjev na Slovenskem Jože Trlep , ko pa se je njegov klub zaprl, pa je Alen sklenil, da bo zgodbo nadaljeval (tudi) v vlogi trenerja.

Sedaj uspešno vodi borilni klub Fearless Fighters Trebnje, njegova telovadnica TOP Gym pa privablja številne športne navdušence in 'odvisnike' iz Trebnja in okolice. Štritofov kolektiv je tudi aktiven pri številnih občinskih dogodkih, ki vključujejo promocijo športa, gibanja in zdravega življenja.