Kovačič prepričljivo do domače zmage, Trajkovič in Divkovič bronasta

Lin Kovačič je na odprtem prvenstvu Slovenije v taekwondoju, turnirju serije G1, v Ljubljani osvojil zlato kolajno v kategoriji do 74 kilogramov. Tretji mesti sta osvojila Ivan Trajkovič v kategoriji do 80 kilogramov in Patrik Divkovič v odprti moški kategoriji nad 87 kilogramov.

Lin Kovačič je v Ljubljani preskočil najprej prvi krog, nato pa v dveh rundah odpravil Abdulaha Bejtića iz BiH, Amrija Bassema iz Francije in v polfinalu še Hrvata Matijo Črepa. V finalu je padel še Amar Cisse Mousa iz Gabona, bronasti z afriškega prvenstva 2021. Prav finalna zmaga je bila najatraktivnejša, saj je slovenski reprezentant tekmeca v drugi rundi nokavtiral. "Nobena borba ni bila lahka, saj se nekako nisem sprostil, je pa šlo iz nastopa v nastop bolje. Zaključek pa najlepši, nokavt na domači tekmi. Nikogar nikoli ne želiš poškodovati, a taka zmaga je tudi nekaj težko predstavljivega za vsakega borca," je po tekmi za STA povedal Kovačič.

Obetavni mladenič razočaran nad zvezo Za 19-letnega Mariborčana je bila zmaga tudi posebno zadoščenje po tem, ko kljub nasprotnim pričakovanjem ni dobil priložnosti za nastop na olimpijskih kvalifikacijah, kjer ima Slovenija kvoto dveh tekmovalcev. "Zelo sam razočaran nad zvezo, a nimam kaj. Lahko se le dokažem z rezultati. Garam na treningih v Mariboru, kjer imam tudi kondicijskega trenerja, na treninge se vozim v Zagreb in forma je res dobra. Dogovori za olimpijske kvalifikacije so bili drugačni in mislim, da bi moral dobiti priložnost," je še povedal mladi reprezentant, ki bo moral na olimpijski nastop počakati vsaj do Los Angelesa 2028, kjer bo ta borilna veščina praznovala 20 let od vključitve v program iger.

Lin Kovačič FOTO: Team Slovenia icon-expand

Slovenski olimpijec iz let 2012 in 2021 Ivan Trajkovič je najprej gladko ugnal Francoza Kevina Mingueza, njegov četrtfinalni tekmec Nedžad Husić iz BiH pa je zaradi lažje poškodbe dvoboj predal. Polfinale s Srbom Stefanom Takovom je izgubil z 0:2. "Zelo sem zadovoljen. Prvo borbo sem gladko dobil, nato sem napredoval brez boja, a morda je tekmec tudi taktiziral, ker sva potencialna nasprotnika v kvalifikacijah za olimpijske igre. To velja tudi za Takova, ki je prvo rundo dobil tesno s 13:11, drugo pa nato z višjo razliko. A sam sem zelo zadovoljen, saj je bil moj glavni cilj, da vidim, kje proti njemu lahko dobim točke, in v drugi rundi sem preizkušal različne stvari," je po tekmi razkril Trajkovič. Na olimpijske kvalifikacije, nazadnje je na igrah v Tokiu osvojil četrto mesto, odhaja zelo optimističen. "Forma tukaj nikakor še ni optimalna, saj sem nastopil iz polnega treninga. Zase lahko rečem, da sem se od septembra, shujšati sem moral 10 kg, dobro privadil na novo kategorijo. Tekmeci so sicer zelo hitri, a tudi sam z lahkoto dosegam točke," je še dejal mariborski olimpijec.

Ivan Trajkovič FOTO: Damjan Žibert icon-expand

Patrik Divkovič pa je gladko ugnal Nemca Ivana Huna, pri čemer je drugo rundo zaključil predčasno, in Hrvata Dinka Segedina. Polfinale z drugim hrvaškim tekmovalcem Ivanom Šapino je nato zaradi lažje poškodbe predal. "V prvi borbi sem prejel udarec v nogo, v drugi pa nato že začutil rahlo utrujenost po napornih treningih. Nisem želel ničesar tvegati, saj me čez 14 dni čakajo olimpijske kvalifikacije. Najbolj pomembno bo, da obdržim dobro formo in izpilim zadnje malenkosti za Sofijo. Še en teden in začeli bomo spuščati na treningih," je povedal tekmovalec z Vrhnike.

Patrik Divković FOTO: Olimpijski komite Slovenije icon-expand