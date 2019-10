Kovalev spoštuje Alvareza, a dodaja: Imam slabe izkušnje s sodniki

Spomini na obračuna z Andrejem Wardom so še vedno živi, ruski boksarski šampion Sergej Kovalev pa se boji ponovitve spornih sodniških odločitev z njunega prvega dvoboja, ki so neposredno vplivale na zmago zdaj še upokojenega ameriškega borca.



"Spoštujem Canela (Saula Alvareza, op. p.) zaradi njegovega poguma, odločnosti in ne nazadnje tveganja, da se je sploh odločil prestopiti v poltežko kategorijo. V našem športu lahko uspejo samo pravi borci, torej takšni, ki se ne bojijo novih izzivov. In prav to med drugimi pozitivnimi lastnostmi odlikuje mojega naslednjega nasprotnika," Kovalev ni skoparil s pohvalami na račun Alvareza, s katerim se bosta ta konec tedna v dvoboju za naslov svetovnega prvaka v poltežki kategoriji različice WBO pomerila v MGM Garden Areni v zvezni državi Nevadi. "No, to je moja divizija, v kateri sem od svojega prvega dvoboja in želim spisati zgodovino le-te. Trenutno se v njej nahaja toliko kakovostnih borcev, da bo zelo zanimivo v prihodnje spremljati njen razvoj. Posledično pa se odpira veliko število potencialnih vrhunskih dvobojev, ki nikogar ne bi pustili ravnodušnih," pravi 36-letni Rus, ki ga kljub izraženi samozavesti pred obračunom z mehiškim boksarjem razžira velik dvom.