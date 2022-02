Kozinova bo izzvala Shieldsovo, le ena bo ostala neporažena

Neporažena slovenska boksarka Ema Kozin , ki ima v lasti začasni šampionski pas organizacije WBC in šampionski pas organizacije WBF, se bo danes pomerila v največji in hkrati najtežji borbi kariere. V Cardiffu ji bo nasproti stala samooklicana najboljša boksarka vseh časov Claressa Shields , ki si lasti šampionske pasove organizacij WBC, WBA, IBF in The Ring , zbirki pa bo poskušala dodati še WBF, ki je v lasti Slovenke. A Kozinova se kljub temu, da ji stavnice napovedujejo malo možnosti, na to ne ozira in pravi, da je na Otok prišla po zmago, za katero se je pripravljala skoraj eno leto.

"To je izjemna priložnost in iz nje si želim iztisniti maksimum. Zelo trdo sem delala v zadnjih letih in naredila velik napredek kot boksarka. Komaj čakam, da vse skupaj pokažem v ringu," je na virtualni novinarski konferenci pred borbo kariere dejala Ema Kozin. "Slišala sem, da so navijači v Veliki Britaniji izjemni, in komaj čakam, da to izkusim. Prepričana sem, da bo izjemno. Videli boste odlično borbo, v kateri boste lahko uživali," je dodala 23-letna Ljubljančanka, ki na stavnicah pred borbo razumljivo ni v vlogi favoritinje. Priprave na borbo z morda kar najboljšo boksarko vseh časov so bile polne zapletov, saj bi borba sprva morala potekati 11. decembra, nato je bila prestavljena na 29. januarja nato pa še za en teden.