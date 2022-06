Kozinova vesela, da je (nepričakovano) priložnost zagrabila z obema rokama

Dvoboj za poraženca vedno lahko pomeni, da se bo moral vrniti kar precej stopnic nazaj na že prehojeni profesionalni poti, Kozinovi pa se je že po manj kot štirih mesecih ponudila priložnost, sicer še v tretji težnostni kategoriji, da vnovič zavzame prestol svetovne prvakinje. "Res so mi dali lepo priložnost in to sem zgrabila z obema rokama. Res pa je tudi, da so na WBF vedeli, da se vrnem v ring in da sem mlada ter da branim priborjene zmage," je povedala Ema Kozin , ki je v dvoboju z Madžarko Szilvio Szabados postavila nov mejnik v svetovnem boksu, saj je kot najmlajša boksarka v zgodovini postala svetovna prvakinja v treh različnih težnostnih kategorijah. Kozinova si je pred tem lastila naslova v srednji in supersrednji kategoriji.

Pot slovenske šampionke je šla strmo navzgor vse do letošnjega februarja in dvoboja kariere, ko pa jo je v Cardiffu ugnala Američanka Clarissa Shields , ki je obdržala pasove svetovne prvakinje v verzijah WBC, WBA, IBF in The Ring, Kozinovi pa je odvzela še pas organizacije WBF.

Težav na poti do zmage je bilo več. Za nastop v supervelterski kategoriji je morala izgubiti dodatne kilograme, kar pa po pravilu pomeni tudi manj moči in težje delo na treningih. A strokovna ekipa zbrana okrog Rudija Pavlina je bila kos tudi temu izzivu. "Vseskozi sem bila kilogram in pol ali pa dva lažja kot sicer, tako da mi v zaključku ni bilo treba shujšati preveč naenkrat. Pred dvobojem sem verjela celo, da mi bo to vzelo več moči. Zdaj pa razmišljam, da bi to morda lahko postala moja prava kategorija," je še povedala 23-letna boksarka, ki bi imela v tej kategoriji dodatne prednosti zaradi višine in moči, če telo navadi na kakšen kilogram manj.

O samem sobotnem dvoboju, ki ga je predčasno dobila v sedmi rundi, pa je povedala: "Borba nikakor ni bila lahka. A v uvodnih dveh rundah se je videlo, da sem dominantna. Tekmica se je začela umikati, jaz pa sem lahko razvila svoj boks, pokazala vse to, kar smo delali zadnja leta na treningu in to prenesla tudi na tekmo. Odločili so pametni in močni udarci."

V glavi pa že nastajajo načrti za nadaljevanje leta. Kozinova napoveduje, da bo vsaj enkrat branila osvojeni naslov. Vse to pa bi rada združila z bojem za naziv izzivalke svetovne prvakinje po verziji WBC. "Ne vem še, ali bomo to lahko realizirali, ampak ideja in želja je, da bi bil dvoboj v Ljubljani," pa v zvezi z novimi načrti še dodaja nova svetovna prvakinja.