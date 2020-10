Ema Kozin pred borbo kariere: Sem v življenjski formi

Prihajajoči konec tedna bo na VOYO borilno obarvan. Ema Kozin se bo v soboto (17. oktobra) v Nemčiji s Chris Namus pomerila za tri šampionske pasove (prenos bo ob 19.30), v nedeljo, 18. oktobra, pa sledi UFC Fight Night z glavnim obračunom Brian Ortega ‒ The Korean Zombie (ob 1.00 zjutraj), medtem ko se bo Vasilij Lomačenko s Teofimom Lopezom ob 4. uri zjutraj pomeril za naslov za absolutnega prvaka lahke kategorije. Zamujene boksarske in UFC-poslastice si lahko kadarkoli ogledate na VOYO.

Ema Kozin in Chris Namus bi se morali udariti že na začetku septembra, toda zaradi ukrepov, povezanih s pandemijo covida-19, je bil omenjeni dvoboj v Donauwörthu prestavljen. A zdaj se bo končno zgodilo: slovenska boksarska "Princeska" bo napadla jubilejno 20. zmago, ki bi ji, ob le enem neodločenem izidu v karieri, na stežaj odprla vrata še bolj zvenečega dvoboja, seveda pa tudi šampionski pas po verziji WBC.

"Počutim se pripravljeno, mislim, da sem sploh kar se tiče tehnike v življenjski formi. Toliko, kot si zdaj zaupam, kar se tiče tehnike in taktike, si nisem še nikoli," je v ekskluzivnem pogovoru za našo televizijo dejala Kozinova.

"Pričakujem, da bo (borba, op. a.) težka, naporna, sploh prve runde. Videli bomo, ne moreš preveč napovedovati pred samo borbo, a vem, da je močna nasprotnica, verjetno tudi najbolj zahtevna od tistih, s katerimi sem se pomerila do sedaj. Ima tudi izkušnje, več jih ima kot jaz, kar se tiče borb na najvišji ravni. A jaz verjamem vase in zmaga mi ne more uiti, če bom pokazala tisto, kar znam,"je dodala.

Daljše pogovore in prispevke na naši spletni strani in v informativni oddaji 24UR si lahko obetate vse do sobotne borbe, ki jo boste lahko pospremili na VOYO.