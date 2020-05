Kozinovi koronavirus odnesel dvoboj, nov termin jeseni

"Vse napovedi so zaenkrat še preuranjene, a želja je dvoboj septembra ali oktobra, ko bo branila svoje naslove. V tem trenutku najbolj kaže, da bo to v Nemčiji, kjer so vrata športu široko odprta, ukrepi se sproščajo, igra se nogomet. Ema mora letos braniti svoje naslove," je povedal trener Eme Kozin Rudi Pavlin.

Ta ne skriva, da aktivno išče in preverja tudi druge alternative, saj Kozinova pred branjenjem svojih naslovov in velikim dvobojem, aktualno je prvakinja po verzijah WBF, WIBF, WIBA, GBU in IBA, potrebuje še nekaj ogrevalnih tekem, predvsem pa tudi kakovosten "sparing". "Vsekakor pa si jeseni želimo borbo za kakšen nov pomemben naslov in novo stopničko v njeni karieri," še pravi Pavlin.